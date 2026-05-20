Росія вдарила дронами по Конотопу: є загибла і багато поранених

Тіло загиблої рятувальники виявили під завалами п’ятиповерхового будинку - дрон влучив в його під’їзд.

Крім того, 11 цивільних отримали травми. Серед постраждалих - дев'ять жінок та два чоловіки віком від 50 до 88 років.

Одразу після обстрілу на місце прибули правоохоронці, які допомагали мешканцям вибиратися з пошкоджених будинків, евакуйовували людей, надавали домедичну допомогу та забезпечували охорону місця події. Перші хвилини після ворожого удару потрапили на записи бодікамер.

"На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Поліцейські документують наслідки обстрілів та збирають докази воєнного злочину РФ. За фактом атаки відкрито кримінальне провадження за ст. 438 КК України", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, в ніч на 20 травня Росія завдала масованих ударів по кількох українських містах.

Найбільше постраждало Дніпро - п'ятеро поранених, двоє у важкому стані, пошкоджено склади з продуктами. Одночасно ворожі атаки зафіксували у Харкові та Одесі.