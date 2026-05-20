RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия ударила дронами по Конотопу: есть погибшая и много раненых

13:30 20.05.2026 Ср
2 мин
Один из беспилотников попал в подъезд пятиэтажки
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия вражеского удара по Конотопу (t.me/police_su_region)

В среду, 20 мая, россияне нанесли удар дронами по Конотопу. В результате вражеской атаки погибла 94-летняя местная жительница, еще 11 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Сумской области.

Читайте также: РФ весь день атаковала объекты "Нафтогаза" на Черниговщине, били дронами и ракетами

Тело погибшей спасатели обнаружили под завалами пятиэтажного дома - дрон попал в его подъезд.

Кроме того, 11 гражданских получили травмы. Среди пострадавших - девять женщин и два мужчины в возрасте от 50 до 88 лет.

Сразу после обстрела на место прибыли правоохранители, которые помогали жителям выбираться из поврежденных домов, эвакуировали людей, оказывали домедицинскую помощь и обеспечивали охрану места происшествия. Первые минуты после вражеского удара попали на записи бодикамер.

"На местах попаданий работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы. Полицейские документируют последствия обстрелов и собирают доказательства военного преступления РФ. По факту атаки открыто уголовное производство по ст. 438 УК Украины", - отметили в полиции.

Напомним, в ночь на 20 мая Россия нанесла массированные удары по нескольким украинским городам.

Больше всего пострадал Днепр - пятеро раненых, двое в тяжелом состоянии, повреждены склады с продуктами. Одновременно вражеские атаки зафиксировали в Харькове и Одессе.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что ночью страна-агрессор атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 154 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить 131 вражеский беспилотник.

В ночь на 19 мая россияне нанесли удар по Холодногорскому и Новобаварскому районам Харькова - повреждено более 10 жилых домов. Кроме того, оккупанты обстреляли баллистикой центр Прилук - под ударом оказалось предприятие, рядом повреждены торговый центр и супермаркет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияНациональная полицияКонотопВойна в УкраинеДрони