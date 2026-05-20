Россия ударила дронами по Конотопу: есть погибшая и много раненых

В среду, 20 мая, россияне нанесли удар дронами по Конотопу. В результате вражеской атаки погибла 94-летняя местная жительница, еще 11 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Сумской области.

Тело погибшей спасатели обнаружили под завалами пятиэтажного дома - дрон попал в его подъезд.

Кроме того, 11 гражданских получили травмы. Среди пострадавших - девять женщин и два мужчины в возрасте от 50 до 88 лет.

Сразу после обстрела на место прибыли правоохранители, которые помогали жителям выбираться из поврежденных домов, эвакуировали людей, оказывали домедицинскую помощь и обеспечивали охрану места происшествия. Первые минуты после вражеского удара попали на записи бодикамер.

"На местах попаданий работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы. Полицейские документируют последствия обстрелов и собирают доказательства военного преступления РФ. По факту атаки открыто уголовное производство по ст. 438 УК Украины", - отметили в полиции.

Напомним, в ночь на 20 мая Россия нанесла массированные удары по нескольким украинским городам.

Больше всего пострадал Днепр - пятеро раненых, двое в тяжелом состоянии, повреждены склады с продуктами. Одновременно вражеские атаки зафиксировали в Харькове и Одессе.