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Росія вдарила безпілотниками по складу в Києві

12:41 02.09.2026 Ср
1 хв
Екстрені служби столиці вже прямують на місце "прильоту"
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: росіяни вдарили дронами по складу в Києві (facebook.com DSNSZP)

В середу, 2 вересня, російські окупанти вдарили безпілотниками по складській будівлі в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву столичного мера Віталія Кличка та допис КМВА.

"У Голосіївському районі, попередньо, влучання БпЛА в складську будівлю", - повідомив столичний голова.

Зазначається, що екстрені служби міста наразі прямують на місце влучання.

В КМВА також закликали всіх мешканців столиці негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти атакували Київ. Кілька годин тому після ворожого удару в столиці спалахнула пожежа. Займання у Голосіївському районі ліквідовували рятувальники.

Зазначимо, напередодні Росія також атакувала Київ дронами. У Подільському районі внаслідок удару сталася пожежа на верхніх поверхах 16-поверхового житлового будинку.

Крім того, ввечері 1 вересня окупанти завдали удару безпілотниками по Вишневому Київської області. Там були зруйновані два таунхауси.

Тоді ж під ворожий удар потрапили склади у Бучанському районі. На місці спалахнула пожежа, постраждала жінка 1971 року народження.

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КиївВіталий КличкоВійна в УкраїніДрони