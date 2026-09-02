Росія вдарила безпілотниками по складу в Києві

В середу, 2 вересня, російські окупанти вдарили безпілотниками по складській будівлі в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву столичного мера Віталія Кличка та допис КМВА.
"У Голосіївському районі, попередньо, влучання БпЛА в складську будівлю", - повідомив столичний голова.
Зазначається, що екстрені служби міста наразі прямують на місце влучання.
В КМВА також закликали всіх мешканців столиці негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти атакували Київ. Кілька годин тому після ворожого удару в столиці спалахнула пожежа. Займання у Голосіївському районі ліквідовували рятувальники.
Зазначимо, напередодні Росія також атакувала Київ дронами. У Подільському районі внаслідок удару сталася пожежа на верхніх поверхах 16-поверхового житлового будинку.
Крім того, ввечері 1 вересня окупанти завдали удару безпілотниками по Вишневому Київської області. Там були зруйновані два таунхауси.
Тоді ж під ворожий удар потрапили склади у Бучанському районі. На місці спалахнула пожежа, постраждала жінка 1971 року народження.