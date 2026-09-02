Росія знищила два таунхауси у Вишневому на Київщині

Росіяни у вівторок ввечері, 1 вересня, атакували Вишневе Київської області дронами. Внаслідок ворожої атаки у місті зруйновано два таунхауси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Рятувальники продовжують роботи на місці події - проводять розбір завалів та обстеження зруйнованих конструкцій. Попередньо загиблих не виявлено. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Після атаки на місце події оперативно прибули рятувальники, провели розвідку та ліквідовували пожежу. Наразі вони розбирають завали.

"Внаслідок ворожої атаки ударним БпЛА у місті Вишневе Бучанського району сталося руйнування конструкцій та виникла пожежа у двох таунхаусах", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Київської області

Нагадаємо, що ввечері 1 вересня росіяни атакували також Броварський район. У результаті обстрілу було пошкоджено приватний будинок, складські приміщення, а також виникли пожежі.

Також ми писали, що вранці 1 вересня під ударами дронів опинився Київ. У результаті атаки в Подільському районі виникла пожежа на верхніх поверхах 16-поверхового будинку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, на думку старшого аналітика Українського центру безпеки та співпраці Антона Земляного, тактика постійних обстрілів Києва та області може тривати щонайменше до виборів до Держдуми Росії. Він також попередив, що існує ризик ударів і по західних областях.