У Києві почалася пожежа після атаки РФ

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Вранці 2 вересня в Голосіївському районі Києва триває ліквідація пожежі після нової спроби удару з боку Росії.

Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.