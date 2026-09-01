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Росія вдарила по складах під Києвом, почалася сильна пожежа

22:28 01.09.2026 Вт
2 хв
Російські атаки не припиняються вже шосту добу поспіль
aimg Марія Науменко
Росія вдарила по складах під Києвом, почалася сильна пожежа Фото: рятувальники працюють на місці російського удару (t.me/dsns_telegram)
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Увечері 1 вересня Росія знову атакувала Київщину дронами. У Бучанському районі пошкоджені склади, на місці спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram очільника Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"Ворог не припиняє тероризувати Київщину. Атаки БПЛА тривають уже шосту добу", - зазначив Ткаченко.

Унаслідок чергової атаки в Броварському районі постраждала жінка 1971 року народження. Вона дістала поранення стегна. Постраждалу госпіталізували до місцевої лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу.

Крім того, у Броварському районі пошкоджено приватний будинок. Інформацію про масштаби пошкоджень уточнюють.

У Бучанському районі внаслідок російського удару пошкоджені складські приміщення. Після атаки там виникла пожежа. Наразі рятувальники працюють на місці та ліквідовують займання.

Окремо про наслідки атаки повідомив виконувач обов'язків Борщагівського сільського голови, секретар Борщагівської сільської ради Олександр Медвідь.

За його словами, у селі Чайки зафіксували влучання. На місці працюють усі відповідні служби.

Нагадуємо, 1 вересня Росія запустила по Україні 99 ударних дронів, із них 72 були реактивними. Українська ППО збила або подавила 82 БПЛА, зокрема 57 реактивних - 79,17% від їхньої загальної кількості.

Ввечері у столиці також працювала ППО, у Святошинському районі зафіксували падіння уламків дронів та загоряння на відкритій території поблизу приватних будинків.

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