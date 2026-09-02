У Києві прогриміли вибухи, працює ППО
2 вересня російські загарбники здійснили новову атаку на столицю України.
Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
За словами мера, на правому березі столиці працюють сили ППО.
"Перебувайте в безпечних місцях!", - закликав Кличко містян.
Варто зазначити, що сьогодні це вже друга атака ворога на Київ.
Нові атаки РФ на Київ та область
Кілька годин тому у місті почалася пожежа після удару ворога. У Голосіївському районі рятувальники гасили займання.
Вчора Росія била по столиці безпілотниками. Так, в Подільському районі спалахнула пожежа на верхніх поверхах 16-поверхового будинку.
Увечері 1 вересня росіяни атакували дронами Вишневе Київської області. Внаслідок удару в місті зруйновано два таунхауси.
Тоді ж у Бучанському районі під ворожі удари потрапили склади - на місці почалася пожежа. Відомо, що постраждала жінка 1971 року народження.