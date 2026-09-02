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У Києві прогриміли вибухи, працює ППО

10:47 02.09.2026 Ср
1 хв
У столиці знову гучно
aimg Юлія Капітонова
У Києві прогриміли вибухи, працює ППО Фото: Сили ППО відбивають російську атаку (Getty Images)
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2 вересня російські загарбники здійснили новову атаку на столицю України.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами мера, на правому березі столиці працюють сили ППО.

"Перебувайте в безпечних місцях!", - закликав Кличко містян.

Варто зазначити, що сьогодні це вже друга атака ворога на Київ.

Нові атаки РФ на Київ та область

Кілька годин тому у місті почалася пожежа після удару ворога. У Голосіївському районі рятувальники гасили займання.

Вчора Росія била по столиці безпілотниками. Так, в Подільському районі спалахнула пожежа на верхніх поверхах 16-поверхового будинку.

Увечері 1 вересня росіяни атакували дронами Вишневе Київської області. Внаслідок удару в місті зруйновано два таунхауси.

Тоді ж у Бучанському районі під ворожі удари потрапили склади - на місці почалася пожежа. Відомо, що постраждала жінка 1971 року народження.

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