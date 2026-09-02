У Києві прогриміли вибухи, працює ППО

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Варто зазначити, що сьогодні це вже друга атака ворога на Київ.

За словами мера, на правому березі столиці працюють сили ППО.

Нові атаки РФ на Київ та область

Кілька годин тому у місті почалася пожежа після удару ворога. У Голосіївському районі рятувальники гасили займання.

Вчора Росія била по столиці безпілотниками. Так, в Подільському районі спалахнула пожежа на верхніх поверхах 16-поверхового будинку.

Увечері 1 вересня росіяни атакували дронами Вишневе Київської області. Внаслідок удару в місті зруйновано два таунхауси.

Тоді ж у Бучанському районі під ворожі удари потрапили склади - на місці почалася пожежа. Відомо, що постраждала жінка 1971 року народження.