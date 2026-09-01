У Києві горить 16-поверхівка через ранкову атаку дронів
У Києві після ранкової атаки дронами горить багатоповерхівка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.
Як стало відомо, російський дрон влучив у 16-поверховий будинок.
"У Подільському районі загоряння в 16-поверховому будинку на рівні 14-15 поверхів. Екстрені служби прямують на місце", - заявив він.
Щодо постраждалих, інформації поки що немає.
Оновлено о 11:45
За словами мера Києва, унаслідок атаки постраждало троє людей.
"Загалом від початку доби в Києві 8 постраждалих. Загинули 8 людей", - йдеться у заяві.
Росіяни ще з ночі атакують Київ та область дронами та ракетами.
Під атакою перебували різні райони Київщини, а також столиця зокрема. У столиці вночі загинуло восьмеро людей. Серед них - шестеро працівників "Укрзалізниці", які перебували в депо.
Також є загиблі і в Київській області, де ворог атакував інфраструктуру.
Вночі під обстріл потрапила і Одеса та область. Цілили в енергетику. Паралельно ворог атакував Сумщину, Дніпропетровщину та інші області України.