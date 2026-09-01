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У Києві горить 16-поверхівка через ранкову атаку дронів

10:52 01.09.2026 Вт
1 хв
Мер Києва повідомив про перші наслідки обстрілу столиці
aimg Олена Чупровська
У Києві горить 16-поверхівка через ранкову атаку дронів Фото: наслідки обстрілу Києва вранці 1 вересня (Getty Images)
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У Києві після ранкової атаки дронами горить багатоповерхівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Як стало відомо, російський дрон влучив у 16-поверховий будинок.

"У Подільському районі загоряння в 16-поверховому будинку на рівні 14-15 поверхів. Екстрені служби прямують на місце", - заявив він.

Щодо постраждалих, інформації поки що немає.

Оновлено о 11:45

За словами мера Києва, унаслідок атаки постраждало троє людей.

"Загалом від початку доби в Києві 8 постраждалих. Загинули 8 людей", - йдеться у заяві.

Росіяни ще з ночі атакують Київ та область дронами та ракетами.

Під атакою перебували різні райони Київщини, а також столиця зокрема. У столиці вночі загинуло восьмеро людей. Серед них - шестеро працівників "Укрзалізниці", які перебували в депо.

Також є загиблі і в Київській області, де ворог атакував інфраструктуру.

Вночі під обстріл потрапила і Одеса та область. Цілили в енергетику. Паралельно ворог атакував Сумщину, Дніпропетровщину та інші області України.

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