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Россия ударила беспилотниками по складу в Киеве

12:41 02.09.2026 Ср
1 мин
Экстренные службы столицы уже направляются на место "прилета"
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: россияне ударили дронами по складу в Киеве (facebook.com DSNSZP)

В среду, 2 сентября, российские оккупанты ударили беспилотниками по складскому зданию в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление столичного мэра Виталия Кличко и сообщение КМВА.

"В Голосеевском районе предварительно попадание БпЛА в складское здание", - сообщил столичный глава.

Отмечается, что экстренные службы города сейчас направляются на место попадания.

В КМВА также призвали всех жителей столицы немедленно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до окончания тревоги.

Напомним, сегодня российские оккупанты атаковали Киев. Несколько часов назад после вражеского удара в столице вспыхнул пожар. Возгорание в Голосеевском районе ликвидировали спасатели.

Отметим, накануне Россия также атаковала Киев дронами. В Подольском районе в результате удара произошел пожар на верхних этажах 16-этажного жилого дома.

Кроме того, вечером 1 сентября оккупанты нанесли удар беспилотниками по Вишневому Киевской области. Там были разрушены два таунхауса.

Тогда же под вражеский удар попали склады в Бучанском районе. На месте вспыхнул пожар, пострадала женщина 1971 года рождения.

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