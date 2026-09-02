Россия ударила беспилотниками по складу в Киеве

В среду, 2 сентября, российские оккупанты ударили беспилотниками по складскому зданию в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление столичного мэра Виталия Кличко и сообщение КМВА.
"В Голосеевском районе предварительно попадание БпЛА в складское здание", - сообщил столичный глава.
Отмечается, что экстренные службы города сейчас направляются на место попадания.
В КМВА также призвали всех жителей столицы немедленно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до окончания тревоги.
Напомним, сегодня российские оккупанты атаковали Киев. Несколько часов назад после вражеского удара в столице вспыхнул пожар. Возгорание в Голосеевском районе ликвидировали спасатели.
Отметим, накануне Россия также атаковала Киев дронами. В Подольском районе в результате удара произошел пожар на верхних этажах 16-этажного жилого дома.
Кроме того, вечером 1 сентября оккупанты нанесли удар беспилотниками по Вишневому Киевской области. Там были разрушены два таунхауса.
Тогда же под вражеский удар попали склады в Бучанском районе. На месте вспыхнул пожар, пострадала женщина 1971 года рождения.