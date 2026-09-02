Россия ударила беспилотниками по складу в Киеве

"В Голосеевском районе предварительно попадание БпЛА в складское здание", - сообщил столичный глава.

Отмечается, что экстренные службы города сейчас направляются на место попадания.

В КМВА также призвали всех жителей столицы немедленно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до окончания тревоги.

Напомним, сегодня российские оккупанты атаковали Киев. Несколько часов назад после вражеского удара в столице вспыхнул пожар. Возгорание в Голосеевском районе ликвидировали спасатели.

Отметим, накануне Россия также атаковала Киев дронами. В Подольском районе в результате удара произошел пожар на верхних этажах 16-этажного жилого дома.