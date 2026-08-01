Россия ударила по многоэтажке в центре Одессы
Российские войска днем 1 августа атаковали дронами Одессу. Беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в центре города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. По предварительной информации, один из вражеских дронов попал в многоэтажный жилой дом в центре Одессы", - сообщил Кипер.
На месте работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Обновлено 12:34
Пока известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки по Одессе.
Пострадали 28-летний мужчина и 18-летний мужчина. Их госпитализировали с термическими ожогами. Медики оказывают всю необходимую помощь.
На месте развернут оперативный штаб. Работают все соответствующие службы.
Обстрел Украины 1 августа
Напомним, в ночь на 1 августа Россия атаковала Украину 35 ракетами и 185 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить только 1 баллистическую ракету из 27.
Основное направление удара - Киевщина. Также атакованы Днепропетровщину, Сумщину, Харьковщину и Полтавщину.
Россияне массированно атаковали баллистикой Киев . Разрушения и пожары зафиксировали в пяти районах столицы - Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском.
В результате атаки погибли девять человек, еще 30 получили ранения, среди них четверо детей.