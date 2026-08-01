Россия ударила по многоэтажке в центре Одессы

Российские войска днем 1 августа атаковали дронами Одессу. Беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. По предварительной информации, один из вражеских дронов попал в многоэтажный жилой дом в центре Одессы", - сообщил Кипер.

На месте работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Обновлено 12:34

Пока известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки по Одессе.

Пострадали 28-летний мужчина и 18-летний мужчина. Их госпитализировали с термическими ожогами. Медики оказывают всю необходимую помощь.

На месте развернут оперативный штаб. Работают все соответствующие службы.