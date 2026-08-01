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Россия ударила по многоэтажке в центре Одессы

12:31 01.08.2026 Сб
1 мин
Чем россияне атаковали город?
aimg Татьяна Степанова
Россия ударила по многоэтажке в центре Одессы Иллюстративное фото: Россия ударила по многоэтажке в центре Одессы (ГСЧС)
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Российские войска днем 1 августа атаковали дронами Одессу. Беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. По предварительной информации, один из вражеских дронов попал в многоэтажный жилой дом в центре Одессы", - сообщил Кипер.

На месте работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Обновлено 12:34

Пока известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки по Одессе.

Пострадали 28-летний мужчина и 18-летний мужчина. Их госпитализировали с термическими ожогами. Медики оказывают всю необходимую помощь.

На месте развернут оперативный штаб. Работают все соответствующие службы.

Обстрел Украины 1 августа

Напомним, в ночь на 1 августа Россия атаковала Украину 35 ракетами и 185 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить только 1 баллистическую ракету из 27.

Основное направление удара - Киевщина. Также атакованы Днепропетровщину, Сумщину, Харьковщину и Полтавщину.

Россияне массированно атаковали баллистикой Киев . Разрушения и пожары зафиксировали в пяти районах столицы - Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском.

В результате атаки погибли девять человек, еще 30 получили ранения, среди них четверо детей.

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