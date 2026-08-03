Росія ударила "Шахедами" по порту на Миколаївщині
3 серпня країна-агресорка атакувала Миколаївську область ударними дронами. Є пошкодження у порту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву т.в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгія Решетілова у Telegram.
РФ била по кораблях на Миколаївщині
Решетілов зазначив, що ворожі ударі відбулися вдень.
"Сьогодні вдень ворог двічі атакував БпЛА типу Shahed портову інфраструктуру Миколаївського району", - сказав він.
Відомо про два цивільних судна, які дістали пошкодження внаслідок атак РФ.
"За попередньою інформацією, без постраждалих", - уточнив Решетілов.
Удари по Миколаєву
Раніше РБК-Україна писало, що 28 липня Росія била по Миколаївщині "Шахедами", "Бандеролями" та КАБами. Є руйнування та 4 постраждалих.
Нагадаємо, що у ніч проти 27 липня Росія здійснила атаку на цивільні торговельні судна у портах Миколаївської області. Є загиблі та поранені.
Крім того, уранці 20 липня російські загарбники спрямували ударні безпілотники на Миколаїв та область. Двоє людей дістали пораненя.