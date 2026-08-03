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Росія ударила "Шахедами" по порту на Миколаївщині

20:35 03.08.2026 Пн
1 хв
Окупанти знову цілять по цивільних суднах
aimg Олена Бджола
Росія ударила "Шахедами" по порту на Миколаївщині Фото: український рятувальник (Getty Images)
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3 серпня країна-агресорка атакувала Миколаївську область ударними дронами. Є пошкодження у порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву т.в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгія Решетілова у Telegram.

РФ била по кораблях на Миколаївщині

Решетілов зазначив, що ворожі ударі відбулися вдень.

"Сьогодні вдень ворог двічі атакував БпЛА типу Shahed портову інфраструктуру Миколаївського району", - сказав він.

Відомо про два цивільних судна, які дістали пошкодження внаслідок атак РФ.

"За попередньою інформацією, без постраждалих", - уточнив Решетілов.

Удари по Миколаєву

Раніше РБК-Україна писало, що 28 липня Росія била по Миколаївщині "Шахедами", "Бандеролями" та КАБами. Є руйнування та 4 постраждалих.

Нагадаємо, що у ніч проти 27 липня Росія здійснила атаку на цивільні торговельні судна у портах Миколаївської області. Є загиблі та поранені.

Крім того, уранці 20 липня російські загарбники спрямували ударні безпілотники на Миколаїв та область. Двоє людей дістали пораненя.

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