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У Миколаєві пошкоджено дві АЗС внаслідок атаки РФ

09:39 20.07.2026 Пн
2 хв
Ворог атакував місто ударними дронами
aimg Юлія Капітонова
У Миколаєві пошкоджено дві АЗС внаслідок атаки РФ Росіяни дедалі частіше б'ють по українських АЗС (Фото: ілюстративне)
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Вранці 20 липня російські загарбники спрямували ударні безпілотники на Миколаїв та область. Місцева влада сповістила про наслідки нових ворожих ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Миколаївської обласної державної адміністрації.

"Сьогодні вранці ворог атакував область ударними БпЛА типу "Shahed/Гербера". Внаслідок атаки у місті Миколаєві пошкоджено дві будівлі АЗС та вікна багатоповерхівки", - йдеться в заяві.

За словами місцевої влади, внаслідок російської атаки ніхто не постраждав.

Також повідомляється про ситуацію в Миколаївському районі. Як з'ясувалося, 19 липня окупанти двічі атакували дронаим типу "Молнія" Галицинівську громаду.

Під удари противника потрапили двоє місцевих мешканців у селі Прибузьке.

"Поранення отримали двоє чоловіків віком 43 та 55 років. Їх було госпіталізовано. На ранок стан постраждалих - середньої тяжкості, стабільний. Також пошкоджено автомобіль", - повідомляє місцева влада.

Росія посилює атаки на українські АЗС

Ще 17 липня Головне управління розвідки Міноборони України звернулося до українців з важливим попередженням.

ГУР дізналося про те, що командування армії РФ наказало окупантам посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та автотранспорту у прифронтових районах і прикордонні України.

Нові ворожі удари будуть спрямовані на АЗС, вантажівки, автобуси і легкові автомобілі.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, у Житомирській області заборонили роботу автозаправних станцій під час повітряних тривог.

Також ми писали, що мережа автозаправних комплексів WOG перейшла на особливий режим роботи у семи областях України.

Ба більше, стало відомо, чому росіяни почали масово позбуватися власних АЗС.

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