Россия ударила "Шахедами" по порту Николаевской области

3 августа страна-агрессор атаковала Николаевскую область ударными дронами. Есть повреждения в порту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в.и.о. начальника Николаевской ОВ Георгия Решетилова в Telegram.

РФ била по кораблям в Николаевской области

Решетилов отметил, что вражеские удары произошли днем.

"Сегодня днем враг дважды атаковал БПЛА типа Shahed портовую инфраструктуру Николаевского района", – сказал он.

Известно о двух гражданских судах, которые получили повреждения в результате атак РФ.

"По предварительной информации, без пострадавших", – уточнил Решетилов.

Удары по Николаеву

Ранее РБК-Украина писала, что 28 июля Россия била по Николаевщине "Шахедами", "Бандеролями" и КАБами. Есть разрушения и 4 пострадавших.

Напомним, что в ночь на 27 июля Россия совершила атаку на гражданские торговые суда в портах Николаевской области. Есть погибшие и раненые.