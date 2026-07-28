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Росія масовано атакувала Миколаївщину: пошкоджені порт і підприємство, є поранені

19:27 28.07.2026 Вт
2 хв
Окупанти ударили по цивільній інфраструктурі області
aimg Олена Бджола
Росія масовано атакувала Миколаївщину: пошкоджені порт і підприємство, є поранені Фото: рятувальники гасять пожежу після атаки РФ по Миколаївщині 28 липня (facebook.com DSNSMYKOL)
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Удень 28 липня Росія била по Миколаївщині "Шахедами", "Бандеролями" та КАБами. Є руйнування та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгія Решетілова у Telegram, міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича у Telegram та Миколаївської обласної прокуратури у Facebook.

РФ масовано гатила по Миколаївщині

Унаслідок комбінованої атаки Росії є пошкодження у місцевому порті та на підприємстві.

"Під час повітряної атаки Сили оборони знищили більшість ворожих повітряних цілей. Водночас зафіксовано окремі влучання та падіння уламків", - зазначив Решетілов.

У Миколаєві пошкоджені:

  • промислове підприємство,
  • об’єкт портової інфраструктури,
  • житлові будинки.

Також, за його словами, у Галицинівській громаді унаслідок падіння уламків збитого дрона пошкоджено приватний будинок.

Фото: рятувальники на Миколаївщині ліквідовують наслідки обстрілів РФ 28 липня (facebook.com DSNSMYKOL)

"Постраждав 86-річний чоловік, якого госпіталізували. Він перебуває у тяжкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу", - уточнив чиновник.

Окупанти били по будинках

За словами міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, наразі відомо про руйнування у приватному секторі та в багатоквартирних будинках.

"Обстежуємо будинки та визначаємо обсяг робіт. Російські агресори продовжують терор мирного населення, атакують житлові квартали, хочуть вбити якнайбільше українців", - зауважив він.

Хто ще постраждав

Як повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, унаслідок атаки РФ постраждали четверо цивільних осіб, розпочато розслідування.

Попередньо встановлено, що ворог застосував:

  • дві керовані авіаційні бомби,
  • п’ять крилатих ракет,
  • два реактивні безпілотні літальні апарати.

Унаслідок російської атаки постраждали четверо цивільних осіб. У прокуратурі уточнили, що, окрім пенсіонера з Миколаївського району, травмовано трьох мешканців Миколаєва - двох чоловіків та жінку.

На окремих об’єктах через атаки РФ виникли пожежі.

Нагадаємо, у ніч проти 27 липня Росія атакувала цивільні торговельні судна у портах Миколаївської області. Внаслідок удару є загиблий і поранені.

Уранці 20 липня окупанти спрямували ударні безпілотники на Миколаїв та область. Під удари потрапили двоє місцевих мешканців у селі Прибузьке.

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