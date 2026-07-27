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РФ ударила по заблокованих суднах у портах Миколаївщини: є загиблий і поранені

12:07 27.07.2026 Пн
2 хв
Ворог суттєво посилює терор проти морської галузі України
aimg Юлія Капітонова
РФ ударила по заблокованих суднах у портах Миколаївщини: є загиблий і поранені Фото: Наслідки атаки РФ на заблоковані судна в портах Миколаївщини (ampu_uspa)
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У ніч проти 27 липня Росія здійснила атаку на цивільні торговельні судна у портах Миколаївської області. Перші наслідки ворожих ударів уже відомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДП "Адміністрація морських портів України".

Цього разу під російські удари потрапили судна, заблоковані в українських портах ще з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Увесь цей час вони не здійснювали жодних комерційних рейсів.

"Внаслідок атаки є загиблий і поранені. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в заяві.

У ДП "Адміністрація морських портів України" наголошують, що це був новий свідомий удар ворога по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі.

"Атаки на судна, які роками не можуть залишити заблоковані порти, вкотре демонструють системний характер російського терору проти морської галузі та створюють пряму загрозу життю цивільних моряків", - зазначили у державному підприємстві.

Наразі триває фіксація російських злочинів та їхніх наслідків.

На цьому тлі Україна знову закликала своїх союзників рішуче відреагувати на удари Росії по цивільному торговельному флоту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в порти України припинили заходити судна. Міністр аграрної політики пояснив, чи є загроза тотальної блокади.

Також ми розповідали, чому Україна терміново скликає Радбез ООН.

Ба більше, стало відомо, що Maersk тимчасово припиняє сервіс через Чорноморський рибний порт.

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