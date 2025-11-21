Росія ударами пошкодила всі великі ТЕС та гідроелектростанції України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міненерго.

Міненерго пояснило, що з цієї причини всі доступні потужності українських електростанцій наразі працюють виключно для покриття внутрішнього споживання.

"Внаслідок масованих ракетно-дронових атак ворога в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції. Їхні можливості виробляти електроенергію значно знизились. А потреби споживачів залишились на тому ж рівні, що й до атак", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, в ДТЕК пояснили, що причиною великої кількості відключень по всій Україні стали теракти Росії проти енергетики. Ворог б'є не тільки по генерації, але й по системах передачі енергії, через що вироблену електрику неможливо передати споживачу.

Вчора, 20 листопада, в "Укренерго" повідомили про введення екстрених та аварійних відключень електроенергії у низці регіонів України. Це сталося через загрозу перевантаження енергетики та наслідки атак Росії.

Крім того, в МАГАТЕ офіційно підтвердили, що після обстрілу 19 листопада, три українські атомні електростанції були змушені знизити вироблення електроенергії та назвали це тривожним.