В ДТЕК пояснили велику кількість відключень світла 20 листопада
Причиною великої кількості відключень 20 листопада по всій Україні стали теракти Росії проти енергетики. Ворог б'є не тільки по генерації, але й по системах передачі енергії, через що вироблену електрику неможливо передати споживачу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Зокрема в компанії зазначили, що під час російського масованого ракетно-дронового теракту 19 листопада під ударом була низка українських регіонів. Пошкоджено не тільки об'єкти генерації, але й об'єкти передачі електроенергії - трансформатори, підстанції тощо.
Через російські теракти ще з початку листопада усі підконтрольні Україні АЕС знизили генерацію. А після 19 листопада вони втратили частину зовнішнього підключення. Водночас через похолодання зросло споживання електроенергії, що створило додатковий тиск на енергомережу.
Енергетики, зазначили в ДТЕК, працюють без перерви, намагаючись відновити пошкодження, але кожна атака РФ додає проблем. Саме тому така велика кількість відключень 20 листопада.
Зазначимо, що 20 листопада 2025 року НЕК "Укренерго" повідомила про введення екстрених та аварійних відключень електроенергії у низці регіонів України через загрозу перевантаження енергосистеми та наслідки масованих атак російських військ на критичну інфраструктуру.
Загалом станом на ранок 20 листопада російські обстріли пошкодили енергетичну інфраструктуру у чотирьох областях України. Через атаки РФ та пошкодження в усіх регіонах було запроваджено графіки погодинних відключень для побутових споживачів з 00:00 до 23:59 - обсягом від 2,5 до 4 черг одночасно.
Також в МАГАТЕ офіційно підтвердили, що після чергового теракту РФ проти української енергетики, що стався 19 листопада, три українські атомні електростанції були змушені знизити вироблення електроенергії.