Россия ударами повредила все крупные ТЭС и гидроэлектростанции Украины

Массированные ракетно-дроновые атаки российских оккупантов повредили все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минэнерго.

"Вследствие массированных ракетно-дроновых атак врага в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Их возможности производить электроэнергию значительно снизились. А потребности потребителей остались на том же уровне, что и до атак", - говорится в публикации. Минэнерго объяснило, что по этой причине все доступные мощности украинских электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления.