Россия ударами повредила все крупные ТЭС и гидроэлектростанции Украины
Массированные ракетно-дроновые атаки российских оккупантов повредили все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минэнерго.
"Вследствие массированных ракетно-дроновых атак врага в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Их возможности производить электроэнергию значительно снизились. А потребности потребителей остались на том же уровне, что и до атак", - говорится в публикации.
Минэнерго объяснило, что по этой причине все доступные мощности украинских электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления.
Напомним, в ДТЭК объяснили, что причиной большого количества отключений по всей Украине стали теракты России против энергетики. Враг бьет не только по генерации, но и по системам передачи энергии, из-за чего произведенное электричество невозможно передать потребителю.
Вчера, 20 ноября, в "Укрэнерго" сообщили о введении экстренных и аварийных отключений электроэнергии в ряде регионов Украины. Это произошло из-за угрозы перегрузки энергетики и последствий атак России.
Кроме того, в МАГАТЭ официально подтвердили, что после обстрела 19 ноября, три украинские атомные электростанции были вынуждены снизить выработку электроэнергии и назвали это тревожным.