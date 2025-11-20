У Києві і областях ввели екстрені відключення світла: графіки не діють
Сьогодні, 20 листопада 2025 року, НЕК "Укренерго" повідомила про введення екстрених та аварійних відключень електроенергії у низці регіонів України через загрозу перевантаження енергосистеми та наслідки масованих атак російських військ на критичну інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби обленерго регіонів і ДТЕК.
Екстрені відключення запроваджені у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Чернівецькій областях. Тому в областях наразі графіки не діють.
У Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Запорізькій, Кіровоградській, Хмельницькій та Харківській областях застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ) для споживачів 1, 2 та 3 черг.
У Черкаській області додатково продовжують діяти графіки погодинних відключень (ГПВ).
Як пояснюють у НЕК "Укренерго", графіки аварійних відключень застосовуються в екстрених випадках, коли потрібно негайно знизити споживання електроенергії, і точну тривалість відключень передбачити неможливо. Це відрізняється від ГПВ, де діють чіткі часові рамки.
Причиною обмежень є військова агресія РФ та пошкодження енергооб’єктів унаслідок обстрілів. Компанії енергетичного сектору закликають споживачів до ощадливого використання електроенергії та розуміння ситуації.
Інформацію про аварійні знеструмлення можна перевіряти через особистий кабінет E-Svitlo та однойменний додаток.
Відключення діють до офіційного скасування командою НЕК "Укренерго". Енергетики запевняють, що працюють цілодобово для стабілізації системи та мінімізації незручностей для населення.
Оновлено 15:20
В "Укренерго" повідомили, що через складну ситуацію в енергосистемі - у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення електроенергії.
"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення - наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - йдеться у повідомленні.
При цьому в компанії зазначили, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Відключення світла в Україні
20 листопада російські обстріли пошкодили енергетичну інфраструктуру у чотирьох областях України. У всіх регіонах запроваджені графіки відключення електроенергії з 00:00 до 23:59, охоплюючи від 2,5 до 4 черг споживачів.
Для промислових підприємств також діють графіки обмеження потужності. У Києві світло вимикатимуть до чотирьох разів на день, а за графіком з 13:30 до 14:00 можливе повне знеструмлення столиці.
За інформацією МАГАТЕ, після обстрілів 19 листопада три українські атомні електростанції були змушені знизити вироблення електроенергії.