У Києві і областях ввели екстрені відключення світла: графіки не діють

Сьогодні, 20 листопада 2025 року, НЕК "Укренерго" повідомила про введення екстрених та аварійних відключень електроенергії у низці регіонів України через загрозу перевантаження енергосистеми та наслідки масованих атак російських військ на критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби обленерго регіонів і ДТЕК.

Екстрені відключення запроваджені у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Чернівецькій областях. Тому в областях наразі графіки не діють.

У Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Запорізькій, Кіровоградській, Хмельницькій та Харківській областях застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ) для споживачів 1, 2 та 3 черг.

У Черкаській області додатково продовжують діяти графіки погодинних відключень (ГПВ).

Як пояснюють у НЕК "Укренерго", графіки аварійних відключень застосовуються в екстрених випадках, коли потрібно негайно знизити споживання електроенергії, і точну тривалість відключень передбачити неможливо. Це відрізняється від ГПВ, де діють чіткі часові рамки.

Причиною обмежень є військова агресія РФ та пошкодження енергооб’єктів унаслідок обстрілів. Компанії енергетичного сектору закликають споживачів до ощадливого використання електроенергії та розуміння ситуації.

Інформацію про аварійні знеструмлення можна перевіряти через особистий кабінет E-Svitlo та однойменний додаток.

Відключення діють до офіційного скасування командою НЕК "Укренерго". Енергетики запевняють, що працюють цілодобово для стабілізації системи та мінімізації незручностей для населення.

Оновлено 15:20

В "Укренерго" повідомили, що через складну ситуацію в енергосистемі - у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення електроенергії.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення - наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - йдеться у повідомленні.

При цьому в компанії зазначили, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.