Росія цього року планує рекрутувати ще понад 400 тисяч військових, - Сирський

Росія планує рекрутувати ще 409 тисяч військових у 2026 році. Активність ворога на фронті зростає.

"У 2026 році росія планує рекрутувати ще 409 тисяч військових. Це означає одне - ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України", - повідомив Сирський. За його словами, із покращенням погодних умов зростає атактивність противника на фронті. "Провів оперативну нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів. Серед ключових завдань - посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовка населених пунктів до оборони", - розповів головком. Сирський також аслухав доповіді військових командирів, керівництва Держспецтрансслужби та очільників обласних військових адміністрацій. "Є проблемні питання - визначили конкретні рішення і терміни їх виконання.Від якості та швидкості цієї роботи залежить не лише стійкість оборони, а й життя наших воїнів", - додав головком ЗСУ.