Росія цього року планує рекрутувати ще понад 400 тисяч військових, - Сирський
Росія планує рекрутувати ще 409 тисяч військових у 2026 році. Активність ворога на фронті зростає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ Олександа Сирського.
"У 2026 році росія планує рекрутувати ще 409 тисяч військових. Це означає одне - ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України", - повідомив Сирський.
За його словами, із покращенням погодних умов зростає атактивність противника на фронті.
"Провів оперативну нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів. Серед ключових завдань - посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовка населених пунктів до оборони", - розповів головком.
Сирський також аслухав доповіді військових командирів, керівництва Держспецтрансслужби та очільників обласних військових адміністрацій.
"Є проблемні питання - визначили конкретні рішення і терміни їх виконання.Від якості та швидкості цієї роботи залежить не лише стійкість оборони, а й життя наших воїнів", - додав головком ЗСУ.
Мобілізація в Росії
Нагадаємо, нещодавно видання Bloomberg писало, що зростання втрат російської армії може зірвати плани Кремля щодо масштабного наступу проти України в найближчі місяці.
Раніше заступник голови Офісу президента України Павло Паліса заявив, що Росія буде змушена повернутися до мобілізації, якщо їй не вдасться досягти прогресу в політичній площині, або в мирних переговорах.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що російський диктатор Володимир Путін створює інформаційні умови для відновлення обмеженого, почергового призову резервістів. Таким чином РФ намагається компенсувати втрати на війні проти України.
Також ми писали, що Китай закликав своїх громадян, які проживають у Росії, бути обережними через новий закон про призов. Причина в тому, що документ зобов'язує служити іноземців у російській армії.