Россия в этом году планирует рекрутировать еще более 400 тысяч военных, - Сырский
Россия планирует рекрутировать еще 409 тысяч военных в 2026 году. Активность врага на фронте растет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Александа Сырского.
"В 2026 году россия планирует рекрутировать еще 409 тысяч военных. Это означает одно - враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины", - сообщил Сырский.
По его словам, с улучшением погодных условий растет атактивность противника на фронте.
"Провел оперативное совещание о состоянии инженерного оборудования оборонительных рубежей. Среди ключевых задач - усиление фортификаций, развитие антидроновой защиты и подготовка населенных пунктов к обороне", - рассказал главком.
Сирский также выслушал доклады военных командиров, руководства Госспецтрансслужбы и руководителей областных военных администраций.
"Есть проблемные вопросы - определили конкретные решения и сроки их выполнения. От качества и скорости этой работы зависит не только устойчивость обороны, но и жизнь наших воинов", - добавил главком ВСУ.
Мобилизация в России
Напомним, недавно издание Bloomberg писало, что рост потерь российской армии может сорвать планы Кремля по масштабному наступлению против Украины в ближайшие месяцы.
Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что Россия будет вынуждена вернуться к мобилизации, если ей не удастся достичь прогресса в политической плоскости, или в мирных переговорах.
Аналитики Института изучения войны отмечали, что российский диктатор Владимир Путин создает информационные условия для восстановления ограниченного, поочередного призыва резервистов. Таким образом РФ пытается компенсировать потери на войне против Украины.
Также мы писали, что Китай призвал своих граждан, проживающих в России, быть осторожными из-за нового закона о призыве. Причина в том, что документ обязывает служить иностранцев в российской армии.