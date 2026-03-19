Россия в этом году планирует рекрутировать еще более 400 тысяч военных, - Сырский

Россия планирует рекрутировать еще 409 тысяч военных в 2026 году. Активность врага на фронте растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Александа Сырского.

"В 2026 году россия планирует рекрутировать еще 409 тысяч военных. Это означает одно - враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины", - сообщил Сырский.

По его словам, с улучшением погодных условий растет атактивность противника на фронте.

"Провел оперативное совещание о состоянии инженерного оборудования оборонительных рубежей. Среди ключевых задач - усиление фортификаций, развитие антидроновой защиты и подготовка населенных пунктов к обороне", - рассказал главком.

Сирский также выслушал доклады военных командиров, руководства Госспецтрансслужбы и руководителей областных военных администраций.

"Есть проблемные вопросы - определили конкретные решения и сроки их выполнения. От качества и скорости этой работы зависит не только устойчивость обороны, но и жизнь наших воинов", - добавил главком ВСУ.