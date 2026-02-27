Китай просить своїх громадян у Росії "бути обережними" через новий закон про призов, - ISW

Китай попередив своїх громадян, які проживають у Росії, про новий закон, який зобов'язує служити іноземців в російських збройних силах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Гонконгське видання South China Morning Post 26 лютого повідомило, що консульство Китаю у Росії закликало китайських громадян, які проживають у Росії, "звернути увагу" на новий російський закон, ухвалений у листопаді 2025 року.

Він вимагає від чоловіків-постійних мешканців віком від 18 до 65 років пройти щонайменше один рік служби в російській армії, щоб подати заявку на отримання російського громадянства або дозволу на проживання.

Це закон передбачає винятки для:

громадян Білорусі;

чоловіків, які надають докази того, що вони вже виконали вимогу про службу в російській армії;

чоловіків, які надають документи з російських військових призовних та вербувальних центрів про те, що вони непридатні до військової служби.

Російські державні ЗМІ на той час не оприлюднювали ці аспекти указу.

Зазначається, що консульство Китаю не попереджало своїх громадян безпосередньо про небезпеку служби в російській армії, але закликало "приймати обережні рішення", щоб "забезпечити законний статус проживання в Росії".

Як стверджують аналітики, попередження консульства є ознакою того, що Китай може бути стурбована тим, що Росія змусить своїх громадян, які проживають у Росії, проходити військову службу на підставі цього закону.

Росія проводила рейди проти мігрантів із простроченими дозволами або без документів і примушувала їх до військової служби під загрозою кримінального переслідування або депортації.

Примус іноземців до служби в російській армії як умова для отримання дозволу на проживання або громадянства є значним посиленням механізмів набору до армії.

ISW нещодавно зафіксувало ознаки того, що Кремль готується до призову резервістів, щоб компенсувати нестачу особового складу через уповільнення темпів набору до російської армії.

"Заява консульства Китаю може бути додатковою ознакою того, що Росія готова провести призов резервістів та застосувати інші механізми примусового набору, які можуть торкнутися її громадян, що проживають у Росії", - зазначають аналітики.