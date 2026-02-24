Кадровий дефіцит в армії РФ ускладнює плани Кремля на фронті, - Bloomberg

Зростання втрат російської армії може зірвати плани Кремля щодо масштабного наступу проти України найближчими місяцями.

Як повідомляє РБК-Україна , про це пише видання Bloomberg .

Західні чиновники сказали виданню, що протягом трьох місяців поспіль втрати РФ перевищують темпи набору нових військових. За їхніми оцінками, Росії вдавалося щомісяця залучати до війська 30-35 тисяч осіб, однак ці показники вже не компенсують бойові втрати.

Така тенденція може змусити Кремль розглянути ширшу мобілізацію. Це крок, якого російський диктатор Володимир Путін уникає з 2022 року після призову 300 тисяч резервістів.

Міністр збройних сил Великої Британії Ел Карнс заявив, що серед можливих сценаріїв - активізація вербування у великих містах РФ замість традиційного набору в депресивних регіонах.

Зростання втрат і погіршення економічної ситуації створюють додатковий внутрішній тиск на російське керівництво. Масове залучення жителів мегаполісів може підірвати рівень політичної підтримки війни.

Росія офіційно не розкриває дані про втрати, компенсуючи їх високими виплатами та бонусами для контрактників. Водночас Москва дедалі більше покладається на іноземних найманців.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі раніше оцінював кількість північнокорейських військових, які воюють на боці РФ, приблизно у 17 тисяч, а також повідомляв про вербування громадян низки країн Азії, Африки та Латинської Америки.

Бойові дії тривають уздовж приблизно 1200-кілометрової лінії фронту. За оцінками західних джерел, Росія може зосередити подальші наступальні дії на укріплених містах східної частини Донецької області або спробувати відновити просування на Запорізькому напрямку.

Додатковою проблемою для російських військ стали труднощі зі зв’язком після обмеження доступу до системи супутникового інтернету Starlink, а також через посилення контролю Кремля над месенджером Telegram. Це вплинуло на здатність РФ координувати удари дронами по українській логістиці на середній дистанції.