РФ може повернутись до мобілізації: у ОП назвали головну умову

Російська Федерація буде змушена повернутись до загальної мобілізації, якщо не вдасться досягнути прогресу в політичній площині, або в мирних переговорах.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

За його словами, таким чином, ставка росіян робитиметься на кількість замість якості. Для України це означає лише те, що війна залишатиметься інтенсивною.

"Якщо не буде прогресу в політичній площині або в мирних переговорах, Росія, ймовірно, буде змушена знову шукати ресурс через мобілізацію", - заявив Паліса.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, що після успішного осіннього контрнаступу ЗСУ у 2022 році Росія була змушена оголосити мобілізацію, яка суттєво вдарила по рейтингам влади і була оперативно згорнута.

Також раніше українська розвідка повідомляла, що Росія зазнає фінансових труднощів та значних втрат на фронті. Це може змусити російського диктатора Володимира Путіна замислитися про паузу у війні або ухвалення складних рішень щодо мобілізації.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Росія у 2026 році планує призвати армії понад 400 тисяч осіб та сформувати щонайменше 11 дивізій.

Окрім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей Росія розгорнула тотальну примусову мобілізацію, яка дедалі більше нагадує цілеспрямовану "утилізацію" місцевого населення.

Також повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін створює інформаційні умови для відновлення обмеженого, почергового призову резервістів. Таким чином РФ намагається компенсувати втрати на війні проти України.