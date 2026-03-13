Сирський розкрив тривожну для Кремля тенденцію на фронті
Три місяці поспіль Росія втрачає на полі бою більше солдатів, ніж встигає поповнювати армію новобранцями.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками зустрічі із Головнокомандувачем Збройних сил Швеції генералом Мікаелем Классоном.
Сирський: Кремль не зупиниться
"Наразі Кремль не має наміру припиняти наступальні дії, хоча й зазнає значних втрат на полі бою, які вже три місяці поспіль перевищують поповнення російської армії", - сказав Сирський.
Під час зустрічі він поінформував шведського генерала про ситуацію на фронті завдовжки 1200 км та потреби ЗСУ в зброї та техніці.
Як раніше заявляв президент України Володимир Зеленський, попри мобілізацію 40-43 тисяч осіб щомісяця, Росія втрачає до 45 тисяч - через втечі, поранення та удари дронів.
Нагадаємо, нещодавно ЗСУ зірвали плани РФ на півдні. Росія зазнає великих втрат на полі бою, проте не відмовляється від своїх планів.
Тим часом Зеленський зазначає, що війна повинна завершитись якомога скоріше. Проте багато чого залежить від волі самої РФ.