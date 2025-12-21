Росія та Південна Корея провели закриті переговори щодо ядерної програми КНДР, - ЗМІ

Як повідомили джерела видання, представник південнокорейського МЗС, який відповідає за ядерні питання КНДР, нещодавно відвідав Москву для зустрічей із російським послом із питань північнокорейської ядерної програми Олегом Бурмістровим та іншими посадовцями.

Південнокорейський чиновник попросив Росію відіграти конструктивну роль у забезпеченні миру на Корейському півострові, оскільки Сеул прагне якнайшвидше відновити діалог із Північною Кореєю, а також докладає зусиль для припинення війни в Україні.

Враховуючи тісні зв’язки Росії з КНДР, Сеул може сподіватися, що Москва здатна вплинути на Пхеньян та підштовхнути північнокорейський режим до поновлення діалогу з Півднем.

За винятком зустрічі двох міністрів закордонних справ у вересні цього року, нещодавня зустріч у Москві уповноважених офіційних осіб із питань ядерної програми КНДР стала першою від жовтня минулого року, коли відносини між Південною Кореєю та РФ погіршилися через направлення Пхеньяном своїх військ для війни на боці Росії в Україні.

Південна Корея також використала зустріч із росіянами, щоб висловити свою стурбованість поглибленням військової співпраці між Росією та Північною Кореєю, яку Сеул розглядає як потенційну загрозу безпеці Корейського півострова.

МЗС Південної Кореї минулого тижня заявило, що уважно стежить за переговорами про можливе припинення війни в Україні та, в цьому контексті, прагне конструктивної ролі Росії у питаннях, пов’язаних із Корейським півостровом, одночасно докладаючи зусиль для відновлення зв’язків із Москвою.

Міністерство також заявило, що продовжуватиме дипломатичні зусилля з припинення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю, які тривають з порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.