Кім Чен Ин оголосив нову військову стратегію КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив, що КНДР представить нову політику, спрямовану на одночасний розвиток ядерних сил і звичайних збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне агентство північної Кореї KCNA .

Під час засідання керівництва Трудової партії Кореї Кім Чен Ин заявив, що країна незабаром представить нову військову політику.

За словами Кіма, новий курс має стати "ключовим фактором зміцнення обороноздатності країни та забезпечення національної безпеки".

Він підкреслив, що ядерний арсенал залишатиметься центральною опорою стратегії стримування, однак водночас необхідно нарощувати боєздатність сухопутних, морських та повітряних сил, щоб протистояти «будь-яким викликам з боку ворогів».

Кім Чен Ин також доручив військовому керівництву підготувати докладний план модернізації армії, включно з розробкою нових озброєнь, посиленням підготовки особового складу та вдосконаленням системи командування.

Аналітики відзначають, що така заява може свідчити про намір Пхеньяна зміцнювати не лише ядерний щит, а й традиційні збройні сили, що дозволить КНДР діяти більш гнучко в регіоні.

Міжнародна спільнота традиційно критично ставиться до будь-яких кроків КНДР, пов’язаних із розширенням її ядерної програми. Очікується, що найближчим часом реакцію на виступ Кіма дадуть США, Південна Корея та Японія.