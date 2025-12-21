Россия и Южная Корея провели закрытые переговоры по ядерной программе КНДР, - СМИ

Делегации Южной Кореи и России недавно провели в Москве закрытые переговоры по ядерной программе Северной Кореи и другим насущным вопросам региональной безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Как сообщили источники издания, представитель южнокорейского МИД, отвечающий за ядерные вопросы КНДР, недавно посетил Москву для встреч с российским послом по вопросам северокорейской ядерной программы Олегом Бурмистровым и другими должностными лицами.
Южнокорейский чиновник попросил Россию сыграть конструктивную роль в обеспечении мира на Корейском полуострове, поскольку Сеул стремится как можно быстрее возобновить диалог с Северной Кореей, а также прилагает усилия для прекращения войны в Украине.
Учитывая тесные связи России с КНДР, Сеул может надеяться, что Москва способна повлиять на Пхеньян и подтолкнуть северокорейский режим к возобновлению диалога с Югом.
За исключением встречи двух министров иностранных дел в сентябре этого года, недавняя встреча в Москве уполномоченных официальных лиц по вопросам ядерной программы КНДР стала первой с октября прошлого года, когда отношения между Южной Кореей и РФ ухудшились из-за направления Пхеньяном своих войск для войны на стороне России в Украине.
Южная Корея также использовала встречу с россиянами, чтобы выразить свою обеспокоенность углублением военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, которую Сеул рассматривает как потенциальную угрозу безопасности Корейского полуострова.
МИД Южной Кореи на прошлой неделе заявил, что внимательно следит за переговорами о возможном прекращении войны в Украине и, в этом контексте, стремится к конструктивной роли России в вопросах, связанных с Корейским полуостровом, одновременно прилагая усилия для восстановления связей с Москвой.
Министерство также заявило, что будет продолжать дипломатические усилия по прекращению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, которые продолжаются с нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.
Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил, что КНДР представит новую политику, направленную на одновременное развитие ядерных сил и обычных вооруженных сил.
В июле этого года сестра диктатора КНДР Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон заявила, что Соединенные Штаты должны признать новую реальность. По ее словам, ядерная программа Северной Кореи окончательная не будет предметом будущих переговоров.
Ранее западные СМИ обнародовали спутниковые снимки, которые показывают, что лидер КНДР Ким Чен Ын замаскировал новый ракетный пусковой комплекс под гольфовое поле.
Кроме того, перед тем стало известно, что Ким Чен Ын отдал приказ о полной готовности к применению ядерного оружия, что обеспечит наиболее эффективную оборону страны.
К тому же Южная Корея заявила, что у Пхеньяна может быть до 2 000 кг высокообогащенного урана, чего достаточно для изготовления десятков бомб.