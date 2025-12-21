Россия и Южная Корея провели закрытые переговоры по ядерной программе КНДР, - СМИ

Как сообщили источники издания, представитель южнокорейского МИД, отвечающий за ядерные вопросы КНДР, недавно посетил Москву для встреч с российским послом по вопросам северокорейской ядерной программы Олегом Бурмистровым и другими должностными лицами.

Южнокорейский чиновник попросил Россию сыграть конструктивную роль в обеспечении мира на Корейском полуострове, поскольку Сеул стремится как можно быстрее возобновить диалог с Северной Кореей, а также прилагает усилия для прекращения войны в Украине.

Учитывая тесные связи России с КНДР, Сеул может надеяться, что Москва способна повлиять на Пхеньян и подтолкнуть северокорейский режим к возобновлению диалога с Югом.

За исключением встречи двух министров иностранных дел в сентябре этого года, недавняя встреча в Москве уполномоченных официальных лиц по вопросам ядерной программы КНДР стала первой с октября прошлого года, когда отношения между Южной Кореей и РФ ухудшились из-за направления Пхеньяном своих войск для войны на стороне России в Украине.

Южная Корея также использовала встречу с россиянами, чтобы выразить свою обеспокоенность углублением военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, которую Сеул рассматривает как потенциальную угрозу безопасности Корейского полуострова.

МИД Южной Кореи на прошлой неделе заявил, что внимательно следит за переговорами о возможном прекращении войны в Украине и, в этом контексте, стремится к конструктивной роли России в вопросах, связанных с Корейским полуостровом, одновременно прилагая усилия для восстановления связей с Москвой.

Министерство также заявило, что будет продолжать дипломатические усилия по прекращению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, которые продолжаются с нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.