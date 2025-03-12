Кім Чен Ин збудував ядерний бункер на місці свого палацу: супутникові знімки

Супутникові знімки виявили, що Кім Чен Ин замаскував новий ракетний пусковий комплекс під гольфове поле. Це може ускладнити його виявлення та спостереження з повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

За даними видання, Кім Чен Ин досить оригінально сховав свої підземні бункери для пускових установок і ракет. Ймовірно, вони приховані під полем для гольфу, яке розташувалося на місці знесеного зимового палацу.

Зокрема, на супутникових знімках видно місце, де розташовувався палац на південь від Пхеньяна.



Спершу комплекс схожий на приватне поле для гольфу, однак під час уважнішого розгляду з'являються докази того, що це місце використовують для приховування секретних північнокорейських пускових установок і ракет.

Аналіз зображень показує, що поля для гольфу були побудовані з бетонною основою в червні, а потім вкриті тонким шаром ґрунту, на яких потім виріс газон.

Ядерні погрози КНДР та Росії

Раніше ми писали про те, що російський диктатор Володимир Путін "запропонував" розширити список умов застосування ядерної зброї. Таким чином він намагається тиснути на західні країни та партнерів України.

А наприкінці вересня Північна Корея вирішила підіграти російському диктатору Володимиру Путіну із ядерними погрозами.