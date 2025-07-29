Сестра Кім Чен Ина назвала спроби Трампа позбавити КНДР ядерної зброї "знущанням"
Північна Корея заявила у вівторок, що США мають "визнати нову реальність" - ядерна програма КНДР остаточна і не буде предметом майбутніх переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Якщо Вашингтон мав намір використати особисті стосунки як спосіб припинити програму ядерної зброї Півночі, ці зусилля стали б лише предметом "знущань", – заявила Кім.
Сестра диктатора КНДР Кім Чен Ина - Кім Йо Чжон заявила, що Вашингтон даремно сподівається використати особисті стосунки між Кімом і Дональдом Трампом, щоб вплинути на ядерні амбіції Пхеньяна.
"Якщо США не зможуть прийняти змінену реальність і наполягатимуть на невдалому минулому, зустріч КНДР-США залишиться лише "надією" американської сторони", – заявила вона.
У КНДР вважають, що після трьох зустрічей між Кімом і Трампом - у Сінгапурі, Ханої та демілітаризованій зоні - геополітичне середовище кардинально змінилося.
Країна вже позиціонує себе як повноцінна ядерна держава й не має наміру відмовлятися від цієї ролі.
"Будь-яка спроба заперечити позицію КНДР як держави, що володіє ядерною зброєю, буде рішуче відхилена", - йдеться в заяві.
Реакція США
На заяви Пхеньяна вже відреагували у США. Представник Білого дому повідомив Reuters, що Дональд Трамп залишається відданим меті досягнення повної денуклеаризації Північної Кореї та "залишається відкритим до співпраці з лідером Кімом".
Нагадаємо, у 2018 році в Сінгапурі сторони підписали принципову угоду про звільнення Корейського півострова від ядерної зброї, але наступний саміт у Ханої зірвався через суперечки щодо санкцій. Відтоді діалог практично зупинився.
Ядерна зброя КНДР
Раніше західні ЗМІ оприлюднили супутникові знімки, які показують, що лідер КНДР Кім Чен Ин замаскував новий ракетний пусковий комплекс під гольфове поле.
Крім того, перед тим стало відомо, що Кім Чен Ин віддав наказ про повну готовність до застосування ядерної зброї, що забезпечить найбільш ефективну оборону країни.
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