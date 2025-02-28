Кім Чен Ин віддав наказ тримати у бойовій готовності ядерну зброю

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проконтролював випробувальний запуск стратегічних крилатих ракет. Він також віддав наказ про повну готовність до застосування ядерної зброї, що забезпечить найбільш ефективну оборону країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними ЗМІ, чергове випробування крилатих ракет в КНДР має на меті попередити "ворогів, які серйозно порушують середовище безпеки і сприяють ескалації конфронтації", а також продемонструвати "готовність різних засобів ядерних операцій КНДР".

"Те, що гарантується потужною ударною здатністю, є найдосконалішим стримуванням і обороноздатністю. Відповідальна місія і обов'язок ядерних збройних сил КНДР - постійно захищати національний суверенітет і безпеку надійним ядерним щитом, підвищуючи боєготовність ядерних сил і повну готовність до їх застосування", - цитує Кіма агентство.

Зазначається, що запуск ракети відбувся в середу, 26 лютого, над водами біля західного узбережжя Корейського півострова. Також війська Південної Кореї заявили в п'ятницю, 28 лютого, що фіксували ознаки підготовки КНДР до ракетного запуску та відстежували кілька крилатих ракет.

Ядерні погрози КНДР та Росії

Раніше ми писали про те, що російський диктатор Володимир Путін "запропонував" розширити список умов застосування ядерної зброї. Таким чином він намагається тиснути на західні країни та партнерів України.

А наприкінці вересня Північна Корея вирішила підіграти російському диктатору Володимиру Путіну із ядерними погрозами.