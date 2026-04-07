Росія та Китай "поховали" резолюцію ООН про Ормузьку протоку

Документ, який представив Бахрейн, підтримали 11 із 15 членів Ради Безпеки. Проти проголосували Росія та Китай, ще дві країни утрималися.

"Проєкт резолюції не був прийнятий через негативний голос одного з постійних членів Ради", - заявив міністр закордонних справ Бахрейну Абдуллатіф бін Рашид Аль-Заяні.

Реакція США

Посол США в ООН Майк Волц різко розкритикував рішення Москви та Пекіна. За його словами, Росія й Китай опустилися до "нового дна", фактично ставши на бік Ірану, тоді як блокування Ормузької протоки вже заважає доставці медичної допомоги та постачанню вантажів у зони гуманітарних криз у Конго, Судані та Газі.

"Ніхто не повинен цього терпіти. Вони тримають світову економіку під прицілом. Але сьогодні Росія та Китай це терпіли. Вони стали на бік режиму, який прагне залякати країни Перської затоки, щоб змусити їх підкоритися, навіть попри те, що він жорстоко поводиться з власним народом", - наголосив Волц.

Він також закликав "відповідальні країни" приєднатися до США для забезпечення безпеки протоки, її захисту та збереження відкритою для законної торгівлі, гуманітарних вантажів і вільного руху світових товарів.

Реакція Франції

Франція зі свого боку висловила жаль через провал резолюції. Посол Франції в ООН Жером Бонафон наголосив, що її метою було підтримати суто оборонні заходи для безпеки протоки, не допустивши подальшої ескалації.

У виданні зауважили, що Бахрейн суттєво пом’якшив текст документа, намагаючись уникнути вето. Із фінальної версії прибрали будь-яке санкціонування застосування сили та пряму згадку про обов’язкове виконання, залишивши лише заклик до держав координувати оборонні дії відповідно до обставин.

Оновлений проєкт також передбачав можливість супроводу торговельних і комерційних суден та схвалював зусилля, спрямовані на запобігання спробам закрити, блокувати або іншим чином перешкоджати міжнародному судноплавству через Ормузьку протоку.