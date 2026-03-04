ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія спробувала прорвати кордон у двох місцях на Харківщині (карта)

12:51 04.03.2026 Ср
2 хв
Чи вдалося українським захисникам відбити атаки ворога?
aimg Тетяна Степанова
Росія спробувала прорвати кордон у двох місцях на Харківщині (карта) Фото: росіяни намагалися прорвати кордон у двох місцях на Харківщині (Getty Images)

Російські окупанти намагалися прорвати кордон України та атакувати позиції ЗСУ у напрямку Зибиного та Круглого у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Угруповання об'єднаних сил ЗСУ.

Читайте також: Війна в Україні триватиме до вересня? ISW розкрив плани Кремля

"Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку противник намагався прорвати державний кордон України та атакувати наші позиції у напрямку Зибиного та Круглого", - йдеться в повідомленні.

deepstatemap.live

Однак, як зазначили військові, українські підрозділи нанесли вогневе ураження по штурмових групах окупантів.

Крім того, на Великобурлуцькому напрямку загарбники продовжують накопичувати сили для поновлення наступальних дій.

На Куп’янському напрямку окупанти безуспішно намагалися прорвати нашу оборону в бік Петропавлівки, Новоплатонівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Шийківки, Ставків, Дробишевого та Лимана.

Загалом за минулу добу підрозділи Угруповання об’єднаних сил нейтралізували 17 атак окупантів.

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські війська частково активізувалися у Харківській області та в прикордонних районах Сумщини. Найнапруженішою залишається ситуація на Лиманському напрямку.

Також у січні російські війська намагалися прорвати кордон у напрямку села Дігтярне Харківської області. Сили оборони України відбили ворожу атаку та знищили понад 20 окупантів.

