Россия попыталась прорвать границу в двух местах на Харьковщине (карта)

Российские оккупанты пытались прорвать границу Украины и атаковать позиции ВСУ в направлении Зыбино и Круглого в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Группировки объединенных сил ВСУ.

"За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении противник пытался прорвать государственную границу Украины и атаковать наши позиции в направлении Зыбино и Круглого", - говорится в сообщении.

Однако, как отметили военные, украинские подразделения нанесли огневое поражение по штурмовым группам оккупантов.

Кроме того, на Великобурлукском направлении захватчики продолжают накапливать силы для возобновления наступательных действий.

На Купянском направлении оккупанты безуспешно пытались прорвать нашу оборону в сторону Петропавловки, Новоплатоновки и Куриловки.

На Лиманском направлении наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Шийковки, Ставков, Дробышево и Лимана.

Всего за минувшие сутки подразделения Группировки объединенных сил нейтрализовали 17 атак оккупантов.