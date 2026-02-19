Ворог активізувався на Лиманському та прикордонних напрямках: де найскладніша ситуація

Російські війська частково активізувалися у Хаківській області та в прикордонних районах Сумщини. Найнапруженішою залишається ситуація на Лиманському напрямку.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.

"Частково фіксується (активізація росіян на Харківщині - ред.). В першу чергу, якщо брати Лиманський напрямок, який для них є достатньо важливим, там постійно дуже жваві спроби прорватися безпосередньо в напрямку самого Лимана", - розповів Трегубов.

За його словами, також спостерігається активізація у прикордонні - як на Харківщині, так і на Сумщині.

Зокрема, росіяни знову починають спроби інфільтрації (засилання малих груп піхоти у тил або на позиції ЗСУ - ред.) по лінії Грабовське, Попівка, Покрівка.

"Це два населених пункти на північ від Грабовського, куди вони теж зараз намагаються лізти. Так само на Харківщині вздовж кордону з Україною є постійні спроби атак з боку того ж самого Дегтярного", - додав речник.

Окрім цього, росіяни пожвавилися на Великобурлуцькому напрямку.

"Доволі активно діють і на Вовчанському напрямку в тому числі, але там це не стільки нарощування, скільки збереження інтенсивності", - розповів Трегубов.

Водночас на Куп’янському напрямку, за його словами, ситуація для російських військ менш сприятлива.