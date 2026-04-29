Росія спробує зірвати угоди України з партнерами у рамках Drone Deals

Розвідка отримала російські документи, які визначають напрями протидії Росії контактам України із партнерами в рамках Drone Deals.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
За результатами звітУ керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського, Зеленський повідомив, що Україна отримала російські документи, які визначають напрями їхньої протидії українським контактам із партнерами в рамках Drone Deals.
"Політичне керівництво Росії вже визначило як один з основних викликів можливість України отримати додаткові інвестиції, і саме позбавлення України доступу до інвестицій та зрив наших двосторонніх угод щодо співпраці в галузі безпеки та виробництва зброї визначено Росією як зовнішньополітичний пріоритет", - зазначив він.
За словами президента, особливі зусилля Росії в цьому контексті будуть направлені на протидію співпраці Україн з партнерами на Близькому Сході та в Затоці.
Нагадаємо, формат Drone Deal Україна спочатку запропонувала США як варіант посилення протиповітряної оборони. Йшлося про обмін українських технологій захисту від дронів на американські системи протидії балістичним ракетам.
Однак, попри інтерес із боку американського лідера Дональда Трампа та військового керівництва США, остаточного рішення щодо реалізації цієї ініціативи поки що немає.
Пізніше Україна почала розширювати коло потенційних партнерів. Зокрема, Італія вже висловила зацікавленість у підписанні такої угоди, і сторони домовилися опрацювати можливість її укладення.
Крім того, президент України Володимир Зеленський розповів, що Київ веде переговори щодо розширення програми Drone Deal на нові регіони. Він також натякнув, що серед них може бути Кавказ.
Нещодавно Зеленський також повідомив, що Україна готує нові двосторонні безпекові домовленості, а також розширення формату Drone Deal.