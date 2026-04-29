Росія спробує зірвати угоди України з партнерами у рамках Drone Deals

За результатами звітУ керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського, Зеленський повідомив, що Україна отримала російські документи, які визначають напрями їхньої протидії українським контактам із партнерами в рамках Drone Deals.

"Політичне керівництво Росії вже визначило як один з основних викликів можливість України отримати додаткові інвестиції, і саме позбавлення України доступу до інвестицій та зрив наших двосторонніх угод щодо співпраці в галузі безпеки та виробництва зброї визначено Росією як зовнішньополітичний пріоритет", - зазначив він.

За словами президента, особливі зусилля Росії в цьому контексті будуть направлені на протидію співпраці Україн з партнерами на Близькому Сході та в Затоці.