ua en ru
Ср, 15 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Італія зацікавлена в Drone Deal: команди Зеленського і Мелоні обговорять угоду

18:57 15.04.2026 Ср
2 хв
Президент розповів про можливість нового рівня співпраці з Італією
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна та Італія опрацюють можливість підписання дронової угоди (Drone Deal). Рим уже висловив зацікавленість у таких домовленостях.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з прем'єром Італії Джорджією Мелоні.

Глава української держави нагадав, що Україна розробила спеціальний формат угоди для партнерів - Drone Deal.

"Нашу військову експертизу, оборонні спроможності щодо дронів, ракет, систем радіоелектронної боротьби, обміну даними. Ми пропонуємо об'єднати все це з можливостями партнерів", - уточнив Зеленський.

За його словами, важливо, що від Італії є інтерес до такої співпраці.

"Ми домовилися, що наші з Джорджією команди опрацюють деталі Drone Deal між нашими країнами", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що дві країни працюють, щоб збільшити взаємодію між оборонними секторами.

Drone Deal

Нагадаємо, першою країною, якій Україна запропонувала підписати Drone Deal, стали США.

На тлі дефіциту засобів протиповітряної оборони Київ запропонував Вашингтону модель обміну: українські системи захисту від БПЛА в обмін на американські засоби захисту від балістичних ракет.

За словами президента Володимира Зеленського, така угода дала б змогу Україні залучити додаткові кошти та системно закрити критичні потреби в ППО.

Як зазначається, незважаючи на виявлений інтерес з боку Дональда Трампа та військового керівництва США, остаточного рішення щодо реалізації проєкту поки що немає.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
Аналітика
