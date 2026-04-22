Україна готує нові безпекові домовленості та розширення Drone Deal, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів про результати доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо роботи з регіоном Близького Сходу та Затоки, а також іншими країнами, які мають безпекові виклики через війну в Ірані.

Президент зазначив, що обговорювались завдання і по Європі - після візитів до Німеччини, Норвегії, Італії та Нідерландів.

"Тільки з українським безпековим досвідом захист Європи може бути справді надійним. Готуємо й нові наші двосторонні безпекові домовленості. Уже найближчим часом представимо першу інформацію щодо розширення нашої безпекової взаємодії та формату Drone Deal", - йдеться у його заяві.

Зеленський розповів, що Умєров провів перемовини з представниками Індії та Бахрейну, і зараз опрацьовуються параметри безпекового співробітництва із цими державами.

"На основі вже конкретного досвіду роботи наших експертних команд у Саудівській Аравії та Катарі готуємо посилення деяких напрямів двосторонньої співпраці, і є чітке розуміння, що саме й завдяки яким крокам має бути посилене в першу чергу", - зазначив президент.

Що відомо про Drone Deal

Нагадаємо, формат Drone Deal Україна спочатку запропонувала США як варіант посилення протиповітряної оборони. Йшлося про обмін українських технологій захисту від дронів на американські системи протидії балістичним ракетам.

Водночас, попри інтерес із боку американського лідера Дональда Трампа та військового керівництва США, остаточного рішення щодо реалізації цієї ініціативи поки що немає.