Россия попытается сорвать соглашения Украины с партнерами в рамках Drone Deals

По результатам отчета руководителя Службы внешней разведки Олега Луговского, Зеленский сообщил, что Украина получила российские документы, которые определяют направления их противодействия украинским контактам с партнерами в рамках Drone Deals.

"Политическое руководство России уже определило как один из основных вызовов возможность Украины получить дополнительные инвестиции, и именно лишение Украины доступа к инвестициям и срыв наших двусторонних соглашений о сотрудничестве в области безопасности и производства оружия определено Россией как внешнеполитический приоритет", - отметил он.

По словам президента, особые усилия России в этом контексте будут направлены на противодействие сотрудничеству Украины с партнерами на Ближнем Востоке и в Заливе.