Россия попытается сорвать соглашения Украины с партнерами в рамках Drone Deals

Разведка получила российские документы, которые определяют направления противодействия России контактам Украины с партнерами в рамках Drone Deals.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
По результатам отчета руководителя Службы внешней разведки Олега Луговского, Зеленский сообщил, что Украина получила российские документы, которые определяют направления их противодействия украинским контактам с партнерами в рамках Drone Deals.
"Политическое руководство России уже определило как один из основных вызовов возможность Украины получить дополнительные инвестиции, и именно лишение Украины доступа к инвестициям и срыв наших двусторонних соглашений о сотрудничестве в области безопасности и производства оружия определено Россией как внешнеполитический приоритет", - отметил он.
По словам президента, особые усилия России в этом контексте будут направлены на противодействие сотрудничеству Украины с партнерами на Ближнем Востоке и в Заливе.
Напомним, формат Drone Deal Украина изначально предложила США как вариант усиления противовоздушной обороны. Речь шла об обмене украинских технологий защиты от дронов на американские системы противодействия баллистическим ракетам.
Однако, несмотря на интерес со стороны американского лидера Дональда Трампа и военного руководства США, окончательного решения по реализации этой инициативы пока нет.
Позже Украина начала расширять круг потенциальных партнеров. В частности, Италия уже выразила заинтересованность в подписании такого соглашения, и стороны договорились проработать возможность его заключения.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев ведет переговоры о расширении программы Drone Deal на новые регионы. Он также намекнул, что среди них может быть Кавказ.
Недавно Зеленский также сообщил, что Украина готовит новые двусторонние договоренности по безопасности, а также расширение формата Drone Deal.