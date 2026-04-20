Зеленський заінтригував співпрацею на Кавказі у Drone Deal
Україна веде переговори щодо розширення програми Drone Deal на нові регіони. Президент Володимир Зеленський натякнув, що серед них може бути Кавказ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського телеканалу ICTV.
"Ми почали працювати над цією програмою під назвою Drone Deal. Це багаторічна програма про співробітництво України та іншої країни з того чи іншого континенту, яка направлена на експертизу і допомогу щодо захисту від масованих атак на критичну цивільну інфраструктуру", - пояснив він.
За словами президента, програма вже викликала значний інтерес у країнах Близького Сходу, де Україна уклала базові домовленості, що згодом трансформуються у конкретні контракти.
"Тобто ми сьогодні домовилися з ключовими країнами з Еміратами, Саудівської Аравією і Катаром про 10-річні договори", - зазначив він.
Він уточнив, що Drone Deal передбачає не лише експорт українських технологій, а й спільне виробництво, будівництво підприємств за кордоном та довгострокові інвестиції у сферу безпілотників.
Наразі Україна має запити від 11 країн всього регіону.
"Запит у нас від 11 країн всього регіону. Тобто це Близький Схід, ну, Персидська Затока, трошечки ми дивимось на Кавказ. Я поки що не відкриваю всі карти, яких у нас "немає", а начебто трішечки є",- зауважив Зеленський.
Окремо президент зазначив, що Україна розвиває співпрацю і з європейськими партнерами, однак наголосив, що інтерес до українських технологій зростає і в інших регіонах світу.
"Європа це наш початок роботи з Німеччиною, Норвегією, Італією, Швецією і Нідерландами. Безумовно, у нас хороші відносини з Британією і Францією, я впевнений, що це там все теж буде відбуватися. Тобто це європейський кластер. Наш об'єм на сьогодні, українська оборонка, яка сьогодні переважно складається з приватного сектору, який зріс в стільки разів", - підсумував він.
Drone Deal
Формат Drone Deal Україна спочатку запропонувала Сполученим Штатам як варіант посилення протиповітряної оборони. Йшлося про обмін: українські технології захисту від дронів - на американські системи протидії балістичним ракетам.
За словами Зеленського, така модель могла б допомогти залучити додаткові кошти та системно закрити критичні потреби в ППО. Водночас, попри інтерес із боку американського лідера Дональда Трампа та військового керівництва США, остаточного рішення щодо реалізації цієї ініціативи поки що немає.
Згодом Україна почала розширювати коло потенційних партнерів. Зокрема, Італія вже висловила зацікавленість у підписанні такої угоди, і сторони домовилися опрацювати можливість її укладення.