Зеленський заінтригував співпрацею на Кавказі у Drone Deal

Україна веде переговори щодо розширення програми Drone Deal на нові регіони. Президент Володимир Зеленський натякнув, що серед них може бути Кавказ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського телеканалу ICTV.

"Ми почали працювати над цією програмою під назвою Drone Deal. Це багаторічна програма про співробітництво України та іншої країни з того чи іншого континенту, яка направлена на експертизу і допомогу щодо захисту від масованих атак на критичну цивільну інфраструктуру", - пояснив він.

За словами президента, програма вже викликала значний інтерес у країнах Близького Сходу, де Україна уклала базові домовленості, що згодом трансформуються у конкретні контракти.

"Тобто ми сьогодні домовилися з ключовими країнами з Еміратами, Саудівської Аравією і Катаром про 10-річні договори", - зазначив він.

Він уточнив, що Drone Deal передбачає не лише експорт українських технологій, а й спільне виробництво, будівництво підприємств за кордоном та довгострокові інвестиції у сферу безпілотників.

Наразі Україна має запити від 11 країн всього регіону.

"Запит у нас від 11 країн всього регіону. Тобто це Близький Схід, ну, Персидська Затока, трошечки ми дивимось на Кавказ. Я поки що не відкриваю всі карти, яких у нас "немає", а начебто трішечки є",- зауважив Зеленський.

Окремо президент зазначив, що Україна розвиває співпрацю і з європейськими партнерами, однак наголосив, що інтерес до українських технологій зростає і в інших регіонах світу.

"Європа це наш початок роботи з Німеччиною, Норвегією, Італією, Швецією і Нідерландами. Безумовно, у нас хороші відносини з Британією і Францією, я впевнений, що це там все теж буде відбуватися. Тобто це європейський кластер. Наш об'єм на сьогодні, українська оборонка, яка сьогодні переважно складається з приватного сектору, який зріс в стільки разів", - підсумував він.

Drone Deal

Формат Drone Deal Україна спочатку запропонувала Сполученим Штатам як варіант посилення протиповітряної оборони. Йшлося про обмін: українські технології захисту від дронів - на американські системи протидії балістичним ракетам.