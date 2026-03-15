Ми запропонували США Drone Deal на 50 млрд доларів, відповіді досі немає, - Зеленський

Україна трохи менше року тому запропонувала США масштабну "угоду про дрони" вартістю до 50 мільярдів доларів, яка передбачає експорт українських технологій та спільне виробництво безпілотників. Але рішення з боку США досі немає.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За словами Зеленського, планувалося започаткувати експортну структуру для низки напрямків: дронів, технологій, дронів на базі ШІ, ШІ-технологій та систем радіоелектронної боротьби.

В обмін Україна планувала отримати гроші та засоби захисту проти балістичних ракет. Останніх Україні вкрай не вистачає. Фактично, Україна пропонувала обміняти систему захисту від БПЛА на систему захисту від ракет.

"Тож наша пропозиція полягала в тому, що ми можемо надати систему, і Сполучені Штати мають бути першими, оскільки вони відчутно нас підтримують зброєю проти балістики та є стратегічним партнером України. Ось чому ми запропонували Сполученим Штатам угоду щодо дронів", - пояснив Зеленський.

За його словами, президент США Дональд Трамп виявив зацікавленість, як і військові в США. Ніколи не йшло мови про те, що Вашингтону це нецікаво.

"Я не знаю обсягу: скільки захочуть Сполучені Штати. І якщо у нас будуть вільні потужності, але працездатні, ми це зробимо, бо це добре для нашого експорту. І я ніколи не чув, що Сполучені Штати не зацікавлені", - підкреслив Зеленський.

Обсяги виробництва

За словами президента, Україна пропонує США величезну систему роботи та виготовлення дронів. Йдеться про систему, у якій можуть працювати 200 компаній.

"Вибір робитиме саме сторона Сполучених Штатів. Можна обирати: сьогодні, наприклад, цей перехоплювач... Завтра інший, інша компанія з новою технологією, треба бути гнучкими", - додав Зеленський.

Україна також готова до створення спільних підприємств у форматі 50/50, де працюватимуть українські та американські інженери, дрони будуть доступні для використання двома країнами: Україною та США.

"США отримають наші технології. Наші підприємства збільшать обсяги виробництва. Половина продукції піде на нашу передову, цього має вистачити. А половина потужностей, які зараз не можуть виробляти більше через фінансовий дефіцит, піде нашим партнерам", - пояснив президент.

Документ досі не підписаний

Україна та США досі не уклали угоду. Чому так - відповіді поки що немає. Але тим часом зацікавленість продемонстрували багато інших країн.

"Ми говорили з країнами Європи щодо дронів - і з ними вже є домовленості. І до нас надходили такі запити з Близького Сходу, з країн Затоки - дуже конкретні запити з прямими пропозиціями, великими пропозиціями. Були пропозиції й із Африки й кількох інших країн", - зазначив Зеленський.

За його словами, угода оцінювалася у 35-50 млрд доларів США. Це велика угода на багато років. Україна готова говорити про це не тільки з США, але й з іншими країнами.

"Ми хотіли зберегти відносини з американцями та Європою і показати пріоритетність. Зараз така ситуація з угодою про дрони. Як бачите, у нас є перші виробничі лінії в Німеччині. Вони працюють. Щойно розпочалося у Великій Британії. У нас є також виробництво в Данії. І це хороший початок нових оборонних взаємовідносин", - резюмував Зеленський.