Росія скоротила проміжки між ударами і може завдати нового уже завтра, - Ігнат

Росія може завдати повторного ракетного удару по Україні вже найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната на телемарафоні.
Попередня масована атака сталася 2 липня, а нова - вже 6 липня. Проміжок між ними склав лише чотири дні, але він може бути як меншим, так і більшим.
Ігнат пояснив, чому терміни між ударами відрізняються:
Речник додав, що ворог може змінити періодичність ударів.
"Можуть вони збільшити період і завдати ударів навіть на наступний день", - зазначив речник.
Ігнат не виключив, що ворог здатний завдати повторного удару навіть раніше звичного терміну.
"Треба бути готовим до таких варіантів, що противник може повторити удар", - додав речник.
Водночас він зауважив, що можливості ворога теж не безмежні, тому певна періодичність між обстрілами все одно зберігається.
Нагадаємо, за час минулої масованої атаки українська протиповітряна оборона не змогла перехопити жодної балістичної ракети.
Крізь ППО прорвалися всі балістичні ракети та ракети "Циркон". Станом на зараз у столиці вже 14 загиблих унаслідок атаки.