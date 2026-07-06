Росія скоротила проміжки між ударами і може завдати нового уже завтра, - Ігнат

Скільки часу минає між ударами

Попередня масована атака сталася 2 липня, а нова - вже 6 липня. Проміжок між ними склав лише чотири дні, але він може бути як меншим, так і більшим.

Ігнат пояснив, чому терміни між ударами відрізняються:

виробництво ракет - складний і тривалий процес;

в середньому такі атаки повторюються приблизно раз на 10 днів.

Речник додав, що ворог може змінити періодичність ударів.

"Можуть вони збільшити період і завдати ударів навіть на наступний день", - зазначив речник.

Новий удар можливий раніше

Ігнат не виключив, що ворог здатний завдати повторного удару навіть раніше звичного терміну.

"Треба бути готовим до таких варіантів, що противник може повторити удар", - додав речник.

Водночас він зауважив, що можливості ворога теж не безмежні, тому певна періодичність між обстрілами все одно зберігається.