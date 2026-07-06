ППО не перехопила жодної балістичної ракети під час атаки на Київ: Ігнат назвав причину
Захисники неба не збили жодної балістичної ракети, що летіла на Київ цієї ночі, хоч по крилатих ракетах та "Калібрах" хороший відсоток збиття.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Скільки зброї застосувала Росія
Уночі окупанти вдарили по Україні 419 засобами повітряного нападу. Основного удару зазнав Київ.
Серед застосованого озброєння:
- 68 ракет різних типів;
- 351 ударний безпілотник.
Захисники неба збили 31 крилату ракету Х-101 та шість ракет "Калібр", а також сотні дронів. Проте зафіксовано влучання 23 балістичних і шести протикорабельних ракет, а також 18 ударних дронів на 34 локаціях. Ще на 16 локаціях впали уламки збитих цілей.
Чому не вдалося збити балістику
За словами речника Повітряних сил, головна причина - брак ракет-перехоплювачів для систем "Петріот". Ігнат зазначив, що росіяни користуються саме цим дефіцитом і роблять ставку на балістичні цілі, бо збити їх значно складніше, ніж крилаті ракети чи дрони.
"Певний серйозний дефіцит є в Україні, є серйозний дефіцит у світі ракет перехоплюючих", - сказав Ігнат.
Він додав, що результат по крилатих ракетах цієї ночі був близьким до ста відсотків, а от по балістиці показник значно гірший.
Що казав Ігнат про підготовку до удару
Речник Повітряних сил розповів, що напередодні атаки президент України Володимир Зеленський публічно попередив і українців, і партнерів про загрозу.
"Вже виступав президент України публічно, так зазвичай перед такими масованими ударами він звертається і до українців, і до партнерів, головне - до партнерів", - зазначив Ігнат.
За його словами, у зверненні глави держави йшлося саме про потребу в системах "Петріот" та ракетах до них, і це питання обговорювали й на дипломатичному рівні.
Наслідки нічної атаки на Київ
Тим часом у Києві після нічної атаки різко зросла кількість жертв. Мер міста повідомив про 11 загиблих і 46 постраждалих, руйнування зафіксували одразу в кількох районах столиці.
Пошукова операція на місці зруйнованих будинків триває.
Як повідомляло РБК-Україна, ворог тієї ночі застосував не лише балістику, а й ракети "Циркон" та "Онікс", частину яких силам ППО збити не вдалося.
За попередніми даними, українська оборона знищила або подавила 363 із 419 повітряних цілей.