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ППО не перехопила жодної балістичної ракети під час атаки на Київ: Ігнат назвав причину

09:51 06.07.2026 Пн
2 хв
Росіяни користаються з серйозного дефіциту ППО для збиття балістики
aimg Олена Чупровська
ППО не перехопила жодної балістичної ракети під час атаки на Київ: Ігнат назвав причину Фото: наслідки удару по Києву 6 липня (https://t.me/dsns_telegram)
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Захисники неба не збили жодної балістичної ракети, що летіла на Київ цієї ночі, хоч по крилатих ракетах та "Калібрах" хороший відсоток збиття.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Скільки зброї застосувала Росія

Уночі окупанти вдарили по Україні 419 засобами повітряного нападу. Основного удару зазнав Київ.

Серед застосованого озброєння:

  • 68 ракет різних типів;
  • 351 ударний безпілотник.

Захисники неба збили 31 крилату ракету Х-101 та шість ракет "Калібр", а також сотні дронів. Проте зафіксовано влучання 23 балістичних і шести протикорабельних ракет, а також 18 ударних дронів на 34 локаціях. Ще на 16 локаціях впали уламки збитих цілей.

Чому не вдалося збити балістику

За словами речника Повітряних сил, головна причина - брак ракет-перехоплювачів для систем "Петріот". Ігнат зазначив, що росіяни користуються саме цим дефіцитом і роблять ставку на балістичні цілі, бо збити їх значно складніше, ніж крилаті ракети чи дрони.

"Певний серйозний дефіцит є в Україні, є серйозний дефіцит у світі ракет перехоплюючих", - сказав Ігнат.

Він додав, що результат по крилатих ракетах цієї ночі був близьким до ста відсотків, а от по балістиці показник значно гірший.

Що казав Ігнат про підготовку до удару

Речник Повітряних сил розповів, що напередодні атаки президент України Володимир Зеленський публічно попередив і українців, і партнерів про загрозу.

"Вже виступав президент України публічно, так зазвичай перед такими масованими ударами він звертається і до українців, і до партнерів, головне - до партнерів", - зазначив Ігнат.

За його словами, у зверненні глави держави йшлося саме про потребу в системах "Петріот" та ракетах до них, і це питання обговорювали й на дипломатичному рівні.

Наслідки нічної атаки на Київ

Тим часом у Києві після нічної атаки різко зросла кількість жертв. Мер міста повідомив про 11 загиблих і 46 постраждалих, руйнування зафіксували одразу в кількох районах столиці.

Пошукова операція на місці зруйнованих будинків триває.

Як повідомляло РБК-Україна, ворог тієї ночі застосував не лише балістику, а й ракети "Циркон" та "Онікс", частину яких силам ППО збити не вдалося.

За попередніми даними, українська оборона знищила або подавила 363 із 419 повітряних цілей.

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