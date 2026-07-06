Пошкоджено будинок, заблоковані люди: всі наслідки атаки на Київ
У Києві внаслідок нічної атаки 6 липня зафіксували руйнування, займання та падіння уламків одразу у двох районах міста. У житловому будинку заблоковані люди.
РБК-Україна повідомляє всі наслідки російської атаки на місто.
Головне
- У Подільському районі Києва частково зруйновано житловий будинок
- На 7-9 поверхах заблоковані люди
- Інформацію про постраждалих уточнюють, у місті працюють сили ППО
Що відомо станом на 2:20
У Подільському районі сталося часткове руйнування житлового будинку - на рівні 7-9 поверхів заблоковані люди. За іншою адресою в цьому ж районі уламки впали на територію гаражного кооперативу.
У Голосіївському районі зафіксували загоряння на території нежитлової забудови та в складському приміщенні, а також падіння уламків на відкритій території.
Інформацію про постраждалих наразі уточнюють. Усі екстрені служби вже прямують на місця подій.
Оновлено 2:29
Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі уламки впали на ще один житловий будинок, у Дарницькому районі сталося влучання уламків у нежитлову забудову.
Оновлено 2:42
Відомо, що у Подільському районі ще за однією адресою сталося руйнування та загоряння нежитлової будівлі, також там палають автівки.
Нагадаємо, вночі 6 липня Повітряні сили попередили про балістичні ракети, що прямували курсом на Київ - невдовзі в місті пролунали вибухи.
Також цієї ночі Росія здійснила пуски крилатих ракет "Калібр" та ракет зі стратегічної авіації.