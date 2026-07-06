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Пошкоджено будинок, заблоковані люди: всі наслідки атаки на Київ

02:24 06.07.2026 Пн
2 хв
Екстрені служби вже прямують на кілька локацій одночасно
aimg Катерина Коваль
Пошкоджено будинок, заблоковані люди: всі наслідки атаки на Київ Фото: рятувальники ДСНС вже прямують на місця влучань (facebook.com/DSNSKyiv)
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У Києві внаслідок нічної атаки 6 липня зафіксували руйнування, займання та падіння уламків одразу у двох районах міста. У житловому будинку заблоковані люди.

РБК-Україна повідомляє всі наслідки російської атаки на місто.

Головне

  • У Подільському районі Києва частково зруйновано житловий будинок
  • На 7-9 поверхах заблоковані люди
  • Інформацію про постраждалих уточнюють, у місті працюють сили ППО

Що відомо станом на 2:20

У Подільському районі сталося часткове руйнування житлового будинку - на рівні 7-9 поверхів заблоковані люди. За іншою адресою в цьому ж районі уламки впали на територію гаражного кооперативу.

У Голосіївському районі зафіксували загоряння на території нежитлової забудови та в складському приміщенні, а також падіння уламків на відкритій території.

Інформацію про постраждалих наразі уточнюють. Усі екстрені служби вже прямують на місця подій.

Оновлено 2:29

Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі уламки впали на ще один житловий будинок, у Дарницькому районі сталося влучання уламків у нежитлову забудову.

Оновлено 2:42

Відомо, що у Подільському районі ще за однією адресою сталося руйнування та загоряння нежитлової будівлі, також там палають автівки.

Нагадаємо, вночі 6 липня Повітряні сили попередили про балістичні ракети, що прямували курсом на Київ - невдовзі в місті пролунали вибухи.

Також цієї ночі Росія здійснила пуски крилатих ракет "Калібр" та ракет зі стратегічної авіації.

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