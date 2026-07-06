Россия сократила промежутки между ударами и может нанести новый уже завтра, - Игнат

Россия может нанести повторный ракетный удар по Украине уже в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната на телемарафоне.
Предварительная массированная атака произошла 2 июля , а новая - уже 6 июля. Промежуток между ними составил всего четыре дня, но он может быть как меньше, так и больше.
Игнат объяснил, почему сроки между ударами отличаются:
Спикер добавил, что враг может изменить периодичность ударов.
"Могут они увеличить период и нанести удары даже на следующий день", - отметил спикер.
Игнат не исключил, что враг способен нанести повторный удар даже раньше обычного срока.
"Нужно быть готовым к таким вариантам, что противник может повторить удар", - добавил спикер.
В то же время, он отметил, что возможности врага тоже не безграничны, поэтому определенная периодичность между обстрелами все равно сохраняется.
Напомним, за время минувшей массированной атаки украинская противовоздушная оборона не смогла перехватить ни одной баллистической ракеты.
Через ПВО прорвались все баллистические ракеты и ракеты "Циркон" . По состоянию на данный момент в столице уже 14 погибших в результате атаки.