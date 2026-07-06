Россия сократила промежутки между ударами и может нанести новый уже завтра, - Игнат

Сколько времени проходит между ударами

Предварительная массированная атака произошла 2 июля , а новая - уже 6 июля. Промежуток между ними составил всего четыре дня, но он может быть как меньше, так и больше.

Игнат объяснил, почему сроки между ударами отличаются:

производство ракет - сложный и длительный процесс;

в среднем такие атаки повторяются примерно раз в 10 дней.

Спикер добавил, что враг может изменить периодичность ударов.

"Могут они увеличить период и нанести удары даже на следующий день", - отметил спикер.

Новый удар возможен раньше

Игнат не исключил, что враг способен нанести повторный удар даже раньше обычного срока.

"Нужно быть готовым к таким вариантам, что противник может повторить удар", - добавил спикер.

В то же время, он отметил, что возможности врага тоже не безграничны, поэтому определенная периодичность между обстрелами все равно сохраняется.