Прорвалася вся балістика і "Циркони". Як ППО відбила нічний удар РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили .

За попередньою інформацією, станом на 08:30 зафіксовано влучання 29 балістичних, у тому числі протикорабельних, ракет та 18 ударних дронів.

За попередніми даними станом на 08:30, українська протиповітряна оборона знищила або подавила 363 цілі. Серед них:

Фото: як відпрацювала ППО по цілях цієї ночі (t.me/kpszsu)

Атака тривала з 18:00 5 липня і продовжилась у ніч на 6 липня. Росія вдарила по Україні ударними дронами та ракетами повітряного, наземного і морського базування.

Наслідки удару по Києву

Тим часом у Києві після нічної атаки з'явилися перші дані про постраждалих. Раніше РБК-Україна повідомляло, що внаслідок удару по столиці загинули 11 людей, ще 46 отримали поранення.

Як повідомляло РБК-Україна, після атаки в Києві довелося перекрити рух на деяких вулицях через наслідки влучань. Також є зміни у русі громадського транспорту.