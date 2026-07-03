Кількість загиблих від удару РФ по Києву зросла до 27

Внаслідок масованого російського удару по Києву кількість загиблих збільшилася до 27 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Паралельно зі збільшенням кількості жертв продовжує зростати й число постраждалих громадян, які дістали травми різного ступеня тяжкості.

За даними рятувальників, пошуково-рятувальні роботи на місцях влучань у столиці тривають безперервно.

Один із поранених помер у медичному закладі, а тіло ще однієї жертви надзвичайники витягли з-під уламків будівлі.

Нагадаємо, в ніч на 2 липня російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, запустивши велику кількість ракет та ударних безпілотників, зокрема активно використовуючи реактивні дрони. У Дарницькому районі столиці зафіксовано руйнівне влучання ракети в житлову багатоповерхівку.

Раніше голова ДСНС повідомляв, що під завалами пошкодженого будинку можуть перебувати близько 9 людей.

Пошукова операція продовжується у цілодобовому режимі. У свою чергу, президент України Володимир Зеленський запевнив, що після такої масштабної атаки на цивільну інфраструктуру буде справедлива відповідь.