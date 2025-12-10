РФ розпочала нові політичні кампанії проти України: Зеленський поділився розвідданими

Фейки російської пропаганди

Нагадаємо, нещодавно диктатор Володимир Путін вкотре повторив стандартні кліше російської пропаганди, що нібито "Росія не починала війну проти України" та про "нелегітимність української влади".

До таких просування таких наративів Кремль часто вдається на тлі наступу на фронті з метою дезорганізувати політичну ситуацію в Україні та спричинити хаос в українському суспільстві, поширюючи маніпуляції щодо чутливих для українців питань.



Ворог сподівається спровокувати політичну кризу, щоб послабити міжнародну підтримку України та водночас знизити обороноздатність нашої держави, раніше наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Крім того, на початку листопада російська пропаганда запускала фейкові повідомлення про нібито оточення Куп'янська, поширюючи у соцмережах відеоролики, згенеровані штучним інтелектом. У цих відео "військові ЗСУ" вигадано говорили про "критичну ситуацію" в місті.

Наприкінці місяця пропагандисти взялися за новий фейк - заявили, що російські війська буцімто зайшли до Гуляйполя на Запоріжжі. У Центрі протидії дезінформації спростували ці вигадки, наголосивши, що групи окупантів, які намагалися прорватися в місто, були знищені українськими Силами оборони.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин також запевнив, що жодних підтверджень цим заявам немає, а командування вчасно вжило необхідних стабілізаційних заходів.

Також в TikTok масово розганяли відео про нібито "масову здачу в полон українських військових біля Покровська". Більшість роликів мали підписи іноземними мовами, а акаунти, що їх поширювали, виявилися частиною координованої мережі, створеної для просування кремлівських наративів серед іноземної аудиторії, про що повідомили у ЦПД.