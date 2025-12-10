Россия начала новые политические кампании против Украины: данные разведки

Российская Федерация запускает политические кампании, которые направлены на дестабилизацию ситуации в Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский написал в Telegram.
По словам Зеленского, он заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко об актуальной внешнеполитической ситуации и процессах внутри России.
Украинская разведка предоставила подробные данные о росте зависимости российских компаний и государственных структур от Китая - от инвестиций и технологий до влияния на политические решения.
Отдельно Иващенко доложил о политических кампаниях, которые Россия запускает для дестабилизации ситуации в Украине.
"Будем противодействовать и блокировать деятельность всех субъектов, которые помогают врагу. Отдельно обсудили активность внешней разведки Украины в работе для возвращения украинских детей и обмена пленных", - пишет Зеленский.
В начале ноября российская пропаганда уже запускала фейковые сообщения о якобы окружении Купянска, распространяя в соцсетях видеоролики, сгенерированные искусственным интеллектом. В этих видео "военные ВСУ" вымышленно говорили о "критической ситуации" в городе.
В конце месяца пропагандисты взялись за новый фейк - заявили, что российские войска якобы зашли в Гуляйполь в Запорожье. В Центре противодействия дезинформации опровергли эти выдумки, отметив, что группы оккупантов, которые пытались прорваться в город, были уничтожены украинскими Силами обороны.
Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин также заверил, что никаких подтверждений этим заявлениям нет, а командование вовремя приняло необходимые стабилизационные меры.
Кроме того, в TikTok массово разгоняли видео о якобы "массовой сдаче в плен украинских военных возле Покровска". Большинство роликов имели подписи на иностранных языках, а аккаунты, которые их распространяли, оказались частью координированной сети, созданной для продвижения кремлевских нарративов среди иностранной аудитории, о чем сообщили в ЦПИ.