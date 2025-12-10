Россия начала новые политические кампании против Украины: данные разведки

По словам Зеленского, он заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко об актуальной внешнеполитической ситуации и процессах внутри России.

Украинская разведка предоставила подробные данные о росте зависимости российских компаний и государственных структур от Китая - от инвестиций и технологий до влияния на политические решения.

Отдельно Иващенко доложил о политических кампаниях, которые Россия запускает для дестабилизации ситуации в Украине.

"Будем противодействовать и блокировать деятельность всех субъектов, которые помогают врагу. Отдельно обсудили активность внешней разведки Украины в работе для возвращения украинских детей и обмена пленных", - пишет Зеленский.